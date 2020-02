PORTO TOLLE

Giovedì intenso a Porto Tolle grazie al progetto I pericoli della rete promosso da Prefettura, Commissione pari opportunità provinciale e le Forze dell'ordine. Una serie di incontri formativi rivolti a ragazzi e genitori per illustrare quali siano i rischi a cui ci si espone quotidianamente con l'utilizzo di internet. Entrambi gli appuntamenti si sono tenuti nella Sala della musica di Ca' Tiepolo. Il primo è stato alle 11 con la prefetto Maddalena De Luca che ha incontrato gli alunni delle classi prima e terza della media Brunetti. Il secondo in serata rivolto ai genitori delle classi quinte della primaria con la Polizia postale. Insieme al prefetto c'erano pure il sindaco Roberto Pizzoli, la dirigente scolastica Monia Baravelli e il commissario capo della Polizia di Stato Giuseppe di Majo. «Siete la generazione Z, il digitale non è solo il vostro linguaggio, ma la vostra vita ha spiegato De Luca -. Non si deve demonizzare la rete, ma è necessario che abbiate delle informazioni utili a capire come affrontare determinate situazioni, qualora doveste trovarvici coinvolti in prima persona, o doveste sapere che interessano qualcuno dei vostri coetanei».

De Luca ha poi illustrato le varie ipotesi di reato che possono crearsi in rete dal furto di identità al fenomeno detto sexting che si riferisce all'invio di testi o immagini sessualmente esplicite. Agli allievi sono stati altresì mostrati due filmati della Polizia postale che sono stati il pretesto per spiegare la possibilità di ricorrere all'applicazione YouPol che permette di segnalare eventuali casi di bullismo o spaccio si sostanze stupefacenti alla Polizia. Una mattinata istruttiva che si è conclusa con molte domande da parte dei ragazzi al Prefetto.

