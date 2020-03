L'IMPEGNO

FICAROLO Prosegue a pieno ritmo l'operazione spesa a domicilio, avviata con successo a Ficarolo. Tra i volontari in prima linea anche i ragazzi della Pro Loco. Lo slogan scelto dal gruppo è: Se non puoi uscire, resta a casa ... arriviamo noi. Generi alimentari e medicinali si possono prenotare contattando le attività che hanno aderito: Coop Reno (051.8906952), Panificio Gulinati (0425.071136), Farmacia Ravelli (0425.708179) e Macelleria Saretto (0425.727597). Per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, il servizio è stato attivato dal comune di Ficarolo con il supporto dei volontari delle associazioni che, dopo gli ordini, provvedono alla consegna dei prodotti. Il sindaco Fabiano Pigaiani ricorda che il servizio è rivolto agli anziani soli e senza familiari, alle persone poste sotto sorveglianza sanitaria obbligatoria, ad altre persone impossibilitate a uscire di casa per comprovate e motivate situazioni. Per qualsiasi informazione, è possibile chiamare in municipio (numero di telefono 0425.708072) dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18, e parlare con l'Ufficio Servizi sociali.

Nel frattempo, i volontari della Pro loco diffondono alcuni pratici consigli agli abitanti del paese: L'utilità delle varie tipologie di mascherina non è così scontata, ogni variante presenta pro e contro da valutare attentamente per la situazione d'impiego corretta. Questi dispositivi si possono distinguere, per esempio, tra le classiche chirurgiche e le più articolate Ffp1/2/3, a loro volta suddivise tra quelle con filtro o senza. Le mascherine hanno diverse funzioni e grado di utilità tra di loro, un uso scorretto non risulta solo inutile ma addirittura pericoloso. Una corretta informazione sull'uso delle mascherine è fondamentale, insieme all'applicazione delle norme che abbiamo imparato a conoscere».

Come negli altri paesi della provincia di Rovigo, anche nel comune altopolesano sono state consegnate le mascherine alla comunità.

