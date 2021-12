IL DOLORE

ROVIGO (M. Sca.) Gli studenti dell'Enaip sono stati duramente provati dalla scomparsa dei giovani compagni, Filippo Bettarello e Michael Zanforlin, deceduti assieme a Marco Stocco, nel tragico incidente del 26 ottobre. Per ricordare i tre ragazzi, che sentono ancora vicini, sono stati preparati degli omaggi ed è stata istituita una raccolta fondi in loro ricordo. I soldi sono stati raccolti con una bancarella al mercatino natalizio di piazza Vittorio Emanuele.

«Per valorizzare il loro ricordo e dare solennità a questo momento, abbiamo invitato il vescovo monsignor Pierantonio Pavanello, che è passato a visitare le classi, portando gli auguri di Natale e riprendendo i temi della invisibilità e della solitudine, che già avevano connotato la sua omelia nel giorno dei funerali, svoltisi il 30 ottobre, nella chiesa della Commenda - racconta la direttrice dell'Enaip, Cinzia Girotto - per l'occasione sono state invitate anche le famiglie dei nostri studenti deceduti: Filippo, che frequentava il settore commercio e vendite, e Michael, che aveva concluso la sua esperienza formativa nella primavera scorsa, nel settore meccanico. I nostri studenti hanno realizzato una lampada, la cui luce simboleggia la continua presenza dei ragazzi, e per il vescovo una Madonna, con la stampante 3D e marmorizzata a mano. Silvana, una compagna di Filippo, ha letto un ricordo a nome di tutta la classe, Riccardo e Andrea hanno letto un ricordo del compagno e amico Michael. Alla cerimonia erano presenti i compagni di classe di Filippo del secondo anno del corso per operatore ai servizi di vendita, alcuni rappresentanti della classe di operatore meccanico dello scorso anno, compagni di Michael, e alcuni studenti in rappresentanza di ogni corso di formazione».

Il vescovo ha ricordato ai ragazzi che sono il nostro futuro e di fare tesoro di ciò che stanno vivendo. La zia di Filippo ha invitato i ragazzi a volersi bene e a confrontarsi e con gli adulti sempre, per qualsiasi difficoltà.

