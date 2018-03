I quattro licenziati delle Onoranze: «Vittime di superficialità e cinismo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ASM SPA NELLA BUFERAROVIGO «La superficialità, l'assoluta improvvisazione l'assenza di risultati nell'affrontare i temi critici della propria Amministrazione sono una costante alla quale siamo abituati, ma il cinismo e la disinformazione che emergono sulla questione dei quattro licenziamenti in tronco di Asm Onoranze funebri dovrebbero far riflettere e rabbrividire non solo i cittadini, ma anche il più pragmatico dei suoi sostenitori».Non usa mezze parole nel suo attacco a Massimo Bergamin il segretario del Pd Giuseppe Traniello...