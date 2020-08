I PROBLEMI

ROVIGO Banchi a rotelle, organici, medici per la sorveglianza sanitaria e risorse da spendere: il 14 settembre si tornerà a scuola con molte novità, ma quali certezze? Tra le misure per garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico, Bertilla Gregnanin, responsabile regionale territoriale della Federazione Uil Scuola Rua, vede favorevolmente la prospettiva che ogni istituto scolastico abbia un medico per la sorveglianza sanitaria. «Sono d'accordo sui test sierologici e sul presidio medico - spiega - perché il medico toglie ai dirigenti scolastici una responsabilità tra le molte che hanno in materia di sorveglianza e supervisione, e che arrivano fino alla possibilità di prevedere misure ulteriori di precauzione secondo le esigenze particolari legate al territorio e all'organizzazione delle attività».

CONTROLLI MEDICI

I medici da impiegare per la sorveglianza sanitaria, continua Gregnanin, «potrebbero essere medici di famiglia e sarebbero utili anche nella formazione dei collaboratori scolastici per l'uso dei termoscanner: la temperatura è un ottimo indicatore di prevenzione» e secondo le novità nella recente bozza di protocollo elaborata dai ministeri dell'Istruzione e della Salute d'intesa con il Comitato tecnico scientifico del Governo e le parti sociali, si prevede tra le linee guida da seguire per l'apertura dell'anno scolastico in presenza, che per gli studenti debbano essere i genitori a provvedere a casa alla verifica della temperatura, prima di uscire per andare a scuola. Per il personale scolastico potrebbe essere obbligatoria la misurazione prima di iniziare il lavoro: durante gli ultimi esami di maturità non era obbligatoria la rilevazione della temperatura corporea, ma alcuni istituti si erano comunque attrezzati con i termoscanner per fare le rilevazioni.

IL NODO

Ci sono solo dubbi, invece, sulla questione dei banchi a rotelle monoposto. «Era preferibile attivare procedure locali per l'acquisizione dei banchi - continua Gregnanin - perché nessuno ha pensato che si potevano convertire i banchi biposto in buone condizioni, per rispettare i termini? Con la proroga di tre giorni per la partecipazione al bando, in realtà è cambiato poco: il 12 agosto si dovrebbero già sottoscrivere i contratti e i tempi di consegna sono previsti tra l'8 settembre e il 12 al massimo, cioè un giorno prima di iniziare l'anno scolastico, con il 13 settembre che è festivo. Si chiede una produzione di banchi che equivale in Italia a quella di cinque anni e c'è un ulteriore elemento che può bloccare le aziende dal partecipare: se non si rispettano i tempi di consegna, bisognerà pagare le penali. In queste condizioni, chi parteciperà?».

Sono considerazioni, aggiunge la sindacalista, «che ha fatto ad esempio l'amministratore delegato di Mobilferro Stefano Bianchini. L'azienda polesana è una delle poche tra quelle italiane che per dimensioni potrebbero partecipare al bando. Correrebbe il rischio di dover pure pagare i danni nel caso non riuscisse a rispettare i termini di consegna. In questa situazione non si sa che esito potrà avere il bando sui banchi».

Nicola Astolfi

