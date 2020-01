I PROBLEMI DELLA CASA

ROVIGO Coabitazione, altrimenti detta co-housing, lo sblocco degli 80 appartamenti Ater che devono essere sistemati per poi essere assegnati, fondi per i circa 30 alloggi parcheggio, a loro volta da adeguare, e un progetto per coinvolgere ancora di più le associazioni: è questo il piano per l'emergenza abitativa, problema sempre latente, ripropostosi drammaticamente giovedì con lo sfratto, congelato, per morosità che dura da anni, di una famiglia marocchina con quattro figli, compreso un neonato, da un appartamento in viale Trieste.

L'ASSESSORE

Ad illustrarlo, l'assessore ai Servizi sociali Mirella Zambello che rimarca come «l'emergenza abitativa e il tema dell'abitare sociale rappresentano una delle priorità di questa Amministrazione. In questi mesi numerose sono le famiglie che si sono rivolte ai servizi sociali per fronteggiare il problema degli sfratti, in abitazioni di privati e anche comunali e dell'Ater, dovuti spesso a morosità per sopraggiunta incapacità di pagare l'affitto, licenziamenti o altre problematiche. In molti casi si sono utilizzati i fondi regionali e ministeriali. Per diverse situazioni l'Amministrazione è intervenuta per ottenere proroghe degli sfratti. Solo per una famiglia vi è stato il problema dello sfratto esecutivo senza un'alternativa a disposizione, ma si erano ottenute diverse proroghe e ci sono stati interventi di sostegno: l'ulteriore proroga dovrà permettere di avere a disposizione l'alloggio Ater per cui sono in graduatoria».

ALLOGGI ATER

L'assessore spiega che gli alloggi Ater che attendono di essere adeguati per essere assegnati sono circa 80 e che è stato «avviato un tavolo tecnico tra i servizi sociali del Comune e l'Ater per sveltire il piano di manutenzione degli alloggi chiusi. Su questo (ri)lancia la sua proposta il consigliere di Fratelli d'Italia Mattia Moretto, che propone l'assegnazione degli alloggi non utilizzabili a chi sia in grado di sostenere lavori, andando poi in compensazione con il canone: «Credo occorra instaurare un serio rapporto di collaborazione con Ater al fine di consentire, come già tante altre realtà comunali fanno da tempo, l'assegnazione di abitazioni, al momento chiuse, e che potrebbero essere tranquillamente abitabili con piccolissime migliorie - spiega A fronte di un abbassamento del canone d'affitto pari all'importo sostenuto dall'inquilino per effettuare la manutenzione necessaria a rendere perfettamente abitabile la casa, queste abitazioni possono essere assegnate. Ne trarremo anche noi giovamento in quanto, come possiamo ben vedere, le case non assegnabili, versano spesso in condizioni di incuria e degrado».

Intanto l'amministrazione ha già destinato 45mila euro per un nuovo progetto che prenderà presto il via e che si articola in convenzioni per istituzionalizzate l'azione delle realtà del terzo settore e del volontariato che già da tempo fanno accoglienza alle persone e alle famiglie in emergenza abitativa: «E' stato inoltre previsto rimarca Zambello - il collegamento con altre città capoluogo, attraverso un progetto di Anci che riguarda la ricerca di soluzioni innovative per affrontare le molteplici forme di povertà e fragilità, come il co-housing, che rientra tra i nuovi approcci di pensare alle politiche dell'abitare solidale ed in generale alle politiche di welfare innovative e generative».

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA