PALAZZO CELIOROVIGO Lo stop ai diesel euro 4 è ormai in arrivo. Per le auto a diesel immatricolate, indicativamente fra 2006 e 2011, il divieto di circolazione, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, previsto già dallo scorso anno, poi congelato dalle disposizioni emergenziali per la pandemia, potrebbe scattare, potrebbe scattare dal primo ottobre con validità fino al 30 aprile. E non solo a Rovigo, perché la novità, contenuta...