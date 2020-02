PARTECIPAZIONE

ROVIGO Lavorare con i cittadini per trovare soluzioni alle problematiche dei quartieri. È l'obiettivo dell'iniziativa promossa dall'assessorato alla Partecipazione, che prevede tre incontri pubblici. «Nell'ambito della partecipazione attiva afferma l'assessore Erika Alberghini -, partiamo con una serie di incontri per discutere su alcune tematiche, le cui soluzioni saranno definite insieme ai cittadini. Abbiamo pensato di proporre tre momenti di incontro, riguardanti richieste poste dai residenti stessi». «Vogliamo ascoltare ha aggiunto Giorgia Businaro, presidente della Commissione Urbanistica e componente del gruppo operativo creato sui Patti collaborazione -, le problematiche e i desideri dei cittadini, localizzarli su mappe cartacee e poi andare a risolverli».

Martedì prossimo, alle 21, nella sede del Csv di viale Tre Martiri, incontro con la cittadinanza della Commenda su area sgambamento cani a Parco Cibotto, area bambini per le attività invernali, riqualificazione parcheggio Questura. Martedì 10 marzo, alle 21, in palestra a Grignano, incontro su sicurezza degli studenti in strada; martedì 24 marzo, alle 21, al teatro parrocchiale di San Bortolo su viabilità e sicurezza di via Oroboni e riqualificazione delle aree verdi in Città Giardino con la creazione di un'area attrezzata per bambini.

