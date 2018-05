I presidi bocciano le loro stesse scuole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ISTRUZIONEROVIGO Dietro la lavagna. E a mettercisi sono i presidi stessi. Le scuole polesane, infatti, come emerge dai rapporti di autovalutazione che tutti gli istituti devono compilare online attraverso la piattaforma del ministero dell'Istruzione, sono quelle con i voti più bassi.IN FONDO A TUTTILa media provinciale dei voti che i dirigenti hanno assegnato su una scala da 1 a 7, a undici parametri, risulta superiore, in tutta Italia, solo a quella delle scuole della provincia di Nuoro, in Sardegna, e della provincia di Enna, in Sicilia....