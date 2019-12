I presepi dei vigili del fuoco in mostra

(F.Cam.) Pecore e pastorelli nella palestra della sede dei vigili del fuoco di via dell'Ippodromo. Nessuna emergenza, ma un vero e proprio dono alla città: si tratta, infatti, dell'iniziativa natalizia organizzata, dopo che già la sommità dell'edificio è stata addobbata con una grande stella cometa, dall'Associazione nazionale dei vigili del fuoco con la collaborazione del comando provinciale: una mostra di presepi realizzati dal capo reparto in servizio Massimo Brancalion e dal capo reparto in pensione Giuliano Masin. Come spiega Luigino Navaro, presidente dell'Associazione nazionale dei vigili del fuoco di Rovigo, «nella mostra, la Natività è inserita in diversi scenari, dai suggestivi luoghi del Delta del Po ai rustici paesaggi dei nostri borghi d'Italia. Tutti i presepi sono stati realizzati con tanta manualità, arte e maestria, soprattutto curando i minimi particolari, creando in poco spazio, con effetti di illuminazione e prospettiva, una visione realistica di ogni presepio. Venite a visitarla, vi sorprenderà». L'ingresso alla mostra è libero e gratuito: sarà aperta al pubblico il 28 e 29 dicembre e il 4, 5 e 6 gennaio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, oltre che il pomeriggio del 26 gennaio, dalle 15 alle 17.30.

