LA PROTESTA

ROVIGO «Qualcuno ci aiuti: in qualità di Rsu mi sento in dovere di tutelare i miei colleghi e me stesso, in quanto ci sentiamo totalmente abbandonati da azienda e sigle sindacali». A dirlo è Maurizio Cagnoni, portalettere del Centro Primario di Distribuzione di Adria. I servizi postali sono essenziali e le Poste hanno adottato una serie di misure per la sicurezza dei propri lavoratori. Ma i 38 casi di positività fra i dipendenti che sarebbero stati già accertati in tutta Italia, gli oltre 700 lavoratori in isolamento, ma soprattutto la tragica notizia della morte di due lavoratori a Bergamo ha creato un clima di agitazione.

CENTRO PRIMARIO

«I lavoratori postali del Cpd di Adria spiega Cagnoni - chiedono aiuto, ma le loro grida rimangono inascoltate. Nessuna sigla sindacale interviene in loro aiuto, ma si limitano a inviare nelle chat una serie di vuoti comunicati o i decreti governativi del giorno senza prendere mai una posizione in difesa dei lavoratori. Nonostante l'azienda, con comunicato del 13 marzo, indirizzato alle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Slc Cgil, Slp Cisl, Uil Poste, Failp Cisal, Confsal e Fnc-Ugl, dichiari che è stato stabilito di rappresentare formalmente alle autorità competenti il persistere delle gravi difficoltà nell'approvvigionamento di materiali quali mascherine, guanti monouso e gel disinfettante, nonostante i due colleghi deceduti nella bergamasca, un portalettere e uno sportellista, nonostante da giorni manchi addirittura anche la carta asciugamano nei bagni, nonostante non sono stati ancora fatti le sanificazioni dei locali e degli automezzi, ad oggi nessuna sigla sindacale vuole assumersi la responsabilità di prendere una posizione netta e chiara in difesa dei lavoratori, ma anzi continuano in piena emergenza ad inviare comunicati su comunicati inutili ai lavoratori, che hanno più volte sollecitato le stesse sigle di avvisare e fare intervenire lo Spisal sui posti di lavoro. Più i giorni passano, più il rischio aumenta e sembra che nessuno voglia intervenire in aiuto di questi lavoratori di serie B».

SPORTELLI AFFOLLATI

Nei giorni scorsi le segreterie regionali di Slp-Cisl, Slc-Cgil, Uilposte avevano segnalato le condizioni preoccupanti e rischiose per i lavoratori di Poste Italiane, dovute all'emergenza Coronavirus e all'afflusso agli sportelli che comunque si continuava a registrare nonostante le stringenti disposizioni. Poste Italiane, che già dall'11 marzo scorso aveva ribadito il proprio sforzo per cercare di contemperare l'esigenza di garantire il servizio e di tutelare la salute dei propri dipendenti, riducendo le aperture degli uffici e dilazionando i servizi di consegna, fa sapere che è stato avviato da diversi giorni il programma di consegne di dispositivi di protezione individuale e di gel, nonché di sanificazione di tutti gli uffici e i locali dei centri di distribuzione, già effettuata in tutti quelli della provincia di Rovigo. Entro la prossima settimana verrà fatta un'ulteriore sanificazione tramite vaporizzazione. Fra l'altro nell'ultimo decreto del presidente del consiglio è stato previsto, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, che per raccomandate e pacchi non sia necessario l'atto della firma del ricevente.

