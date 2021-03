IL BOLLETTINO

ROVIGO Un'altra giornata senza picchi di contagi, quasi a far pensare che i 101 casi di domenica possano essere stati un'eccezione e non il segno della marea tornata a crescere per l'arrivo della terza ondata. Ieri, infatti, le nuove positività emerse sono state appena 29, quasi pareggiate dalle guarigioni, 27. Un sostanziale equilibrio che lascia pressoché inalterato il numero dei polesani attualmente positivi, 952, e che sembra far tornare ancora una volta il Polesine in una bolla rispetto quanto accade tutto intorno. Perché anche l'incidenza, il rapporto del numero dei positivi sulle persone sottoposte a tampone, è tornato a scendere, a 3,6%. Per valutare meglio questi numeri altalenanti servirà qualche giorno, considerando che anche a queste latitudini è stata accertata la presenza della variante inglese che ha un'acclarata maggiore contagiosità. E si trasmette con maggiore facilità anche fra i più giovani che con il ceppo tradizionale sembravano avere una maggiore resistenza.

Un aspetto che sembrerebbe trovare riscontro nel crescendo di casi scolastici degli ultimi giorni. Anche ieri sono emerse quattro positività fra studenti: uno dell'Istituto Colombo di Adria, uno della scuola media Casalini di Rovigo, uno della scuola media di Castelguglielmo e uno della scuola media di Santa Maria Maddalena. Proprio a Occhiobello sono circa 150 gli alunni in quarantena tra i plessi delle scuole primarie di via King e via Bassa e della secondaria di via Amendola a Santa Maria Maddalena, a seguito della positività di un alunno.

NUOVI LUTTI

Il dato peggiore arriva sul fronte dei decessi, perché si interrompe la parentesi senza lutti, durata tre giorni. Nel bollettino di ieri si riportano due morti: quella di una persona in isolamento domiciliare, spentasi lunedì nella propria abitazione, e quella di un ospite di una Rsa, che è però avvenuta ancora a febbraio. Ieri mattina, poi, un'ulteriore morte, dell'82enne portotollese Giancarlo Nicolasi, che era ricoverato in Area Covid al San Luca, in Terapia semintensiva respiratoria. Il numero totale di decessi Covid torna dolorosamente a crescere, raggiungendo quota 421. Di questi, 184 si sono registrati nel 2021: 138 a gennaio, 44 a febbraio e due nel mese appena iniziato. Fra l'altro, nonostante il paziente che si è spento ieri mattina, il numero dei ricoverati è cresciuto ulteriormente, dai 52 di lunedì ai 54 di ieri. In Area medica e semintensiva al San Luca si trovano 42 pazienti, quattro sono in Terapia intensiva sempre a Trecenta, uno, sempre in area critica, in Rianimazione a Rovigo e altri sette nel reparto di Malattie infettive a Rovigo. Migliora ulteriormente, invece, il fronte della residenzialità, con un'altra guarigione, che fa scendere a tre i casi residuali fra gli ospiti delle case di riposo, uno al centro servizi La Residence di Ficarolo e due all'Opera pia Bottoni di Papozze.

VACCINAZIONI

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, i primi dati che arrivano dai tre centri di Castelmassa, Lendinara e Porto Viro sono più che incoraggianti. Nella giornata di lunedì, dei 432 ottantenni che erano stati convocati, 144 per ciascuna sede, si sono presentanti in 356, pari all'82,4%: ben l'87,5% a Lendinara, 126 su 144, l'83,3% a Castelmassa, 120 su 144, e il 76,4% a Porto Viro. Il primo giorno di vaccinazione, il 15 febbraio, nei centri di Rovigo, Adria e Trecenta, il tasso di adesione era stato rispettivamente del 72%, dell'85% e del 71%. Lunedì il numero degli ottantenni vaccinati è arrivato a 2.636. Ieri rano stati convocati altri 432 anziani, mentre oggi sarà la prima volta per il centro di vaccinazione di Porto Tolle, che si alterna con quello di Porto Viro.

