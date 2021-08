Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PANDEMIAROVIGO Curva calante dei contagi nella quarta ondata di coronavirus nella provincia. Scendono ancora i nuovi casi di Covid, per il secondo giorno consecutivo, e il Polesine torna a respirare dopo i numeri preoccupanti registrati la scorsa settimana. Sono sei le nuove positività riscontrate, ma cinque di queste persone erano già in isolamento domiciliare. Un altro segnale positivo arriva dai ricoveri, il dato è stabile e non si...