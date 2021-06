Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(F. Cam.) Restano ferme a tre le giornate a zero contagi di questo 2021, una volta a giugno, il 6, e due a maggio, il 25 ed il 31. Anche ieri seppur pochi, sono emerse nuove positività. Tre in tutto, una delle quali in una persona che era già tracciata ed in isolamento domiciliare. Sono state invece quattro, appena una in più, le guarigioni accertate, ma tanto basta perché, grazie agli aggiornamenti dei dati anagrafici, sia stato...