La sera di Pasqua una quarantina di pizze calde sono state recapitate agli operatori della rianimazione, del Pronto soccorso e delle malattie infettive dell'ospedale civile di Rovigo. Fautori dell'iniziativa i soci del gruppo podistico Nano Laurenti di Porto Tolle che hanno dato vita a Pasqua con gli eroi: una piccola competizione del tutto casalinga perché è stata fatta con i corridori ognuno a casa propria o sul tapis roulant, piuttosto che entro il raggio dei 200 metri dalla propria abitazioni o una pedalata sulla cyclette. L'idea dei promotori era quella di fare uno sforzo nel vero senso della parola, per sentirsi vicini agli operatori sanitari che da oltre un mese stanno lottando tutti i giorni per contrastare la diffusione dell'emergenza sanitaria in corso. Ogni socio ha così fatto la propria offerta e con il ricavato sono state comprate le pizze che la pizzeria San Bortolo di Rovigo ha fatto recapitare ai vari reparti. «Il grazie va a tutti gli operatori, anche degli altri ospedali polesani - commentano dal Laurenti - abbiamo scelto Rovigo perché è il capoluogo e perché lì abbiamo avuto due agganci di qualità che hanno permesso la buona riuscita del gesto: la pizzeria e il nostro amico infiltrato Riccardo Petito».

Anna Nani

© RIPRODUZIONE RISERVATA