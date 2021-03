Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COMMERCIOROVIGO Tavolini e sedie gratuite fino al 30 giugno. Una boccata d'ossigeno per gli esercizi pubblici della città, in questi giorni costretti, secondo le regole dell'area rossa, solo all'asporto. È quanto previsto dal decreto Sostegni che ha deciso la proroga al 30 giugno del canone unico di occupazione del suolo pubblico: plateatici e mercati non pagheranno al Comune la tariffa relativa al primo semestre. Una buona notizia per i...