CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I PESCATORIPORTO TOLLE Uno scenario di guerra. La Sacca degli Scardovari rasa al suolo come in un bombardamento, oltre cinquanta le cavane distrutte, decine quelle danneggiate: l'80% delle strutture sono state colpite dalla furia delle onde e del vento.In un'ora, dalle 20,30 di martedì, il maltempo ha distrutto tutto. Disperazione e lacrime tra i pescatori, in tanti hanno perso ogni cosa: impossibile lavorare, impossibile riprendere in tempi brevi.SCENARIO SPETTRALECon le prime luci del giorno l'apocalisse si è manifestata, così come lo...