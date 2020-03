I PARCHEGGI

ROVIGO Parcheggio in città gratuito fino alla conclusione dell'emergenza. È una delle ultime misure varate dalla giunta del sindaco Edoardo Gaffeo per andare incontro alla cittadinanza che si trova, in questi giorni, ad affrontare la pandemia da Coronavirus. L'amministrazione ha deciso di rendere meno onerosa la permanenza in centro di chi, durante il giorno, è costretto a raggiungere la città per lavoro o per usufruire di servizi come le Poste e la farmacia. Non solo. Misure anche a favore dei residenti attraverso la proroga di due mesi dei permessi di sosta ed entrata nella ztl. «Siamo impegnati al massimo ha detto ieri il sindaco Edoardo Gaffeo -, per cercare di sostenere la comunità in questo periodo difficile per tutti. Abbiamo varato un primo piano di manovre per semplificare la vita quotidiana dei cittadini, ma anche per dare un aiuto alle attività commerciali che stanno vivendo un momento davvero buio».

I BENEFICI

L'ordinanza del sindaco prevede, nello specifico, la sosta libera e gratuita su tutto il territorio comunale negli spazi contrassegnati come a pagamento, ossia all'interno delle linee blu, e la proroga delle autorizzazioni alla sosta libera in zone a traffico limitato e aree pedonali, compreso permessi disabili in scadenza dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al termine della situazione emergenziale. In questi giorni di limitazioni agli spostamenti dei cittadini decise dal decreto-Covid-19 Restiamo in casa, il centro è infatti svuotato dalle auto e la maggior parte delle aree di sosta blu rimangono vuote. Vengono infatti utilizzate solo dai dipendenti dei negozi e delle attività, come uffici postali, banche e farmacie, aperti in quanto servizi essenziali e dai relativi utenti e clienti. A chiedere al Comune, nei giorni scorsi, l'istituzione momentanea della sosta gratuita in città, era stato anche il consigliere Antonio Rossini. «Come consigliere ritengo che quelli varati dalla giunta siano i primi segnali di vicinanza ai cittadini che sono auto segregati nelle loro abitazioni le cui esigenze e interessi economici le parole del consigliere dopo il via libera del Comune alla sosta gratuita - oggi più che mai, necessitano di interventi precisi e mirati non solo del Governo ma anche dall'amministrazione comunale».

MENO AUTOBUS

Nei prossimi giorni il traffico in città subirà, fino al 25 marzo, un'ulteriore riduzione. Da oggi infatti, fino alla conclusione dell'emergenza, entra in vigore la riduzione delle corse degli autobus del trasporto pubblico locale. Sono stati infatti sospesi il servizio scolastico e i passaggi da e per le frazioni negli orari 9-11.30-15-19 e dalle 19.40 a fine servizio. «Il taglio temporaneo delle corse fa sapere il Comune - in accordo con Busitalia Veneto Spa che gestisce il servizio, fa seguito agli indirizzi del Governo e dalla Regione Veneto. Sono però assicurati i servizi essenziali necessari a soddisfare il fabbisogno di mobilità attualmente presente sul territorio, garantendo comunque l'accessibilità ai principali nodi. Sono infatti garantite le corse per l' Ospedale civile vengono mantenute, con particolare attenzione ai flussi pendolari».

IGIENIZZAZIONE

La presenza di un numero di mezzi ridotti lungo le vie della città, favorirà anche la conclusione dell'operazione di igienizzazione delle strade avviata in questi giorni. Ieri, gli operatori di Ecoambiente hanno effettuato la pulizia di Corso del Popolo e delle due principale piazze. Il primo step ha spiegato nei giorni scorsi il sindaco, consiste nella spazzolatura dell'asfalto con un prodotto igienizzante, seguirà dunque la pulitura dei portici con l'acqua e un prodotto sanificante».

Solo successivamente, alcune strade del centro, quelle maggiormente frequentate dai pedoni, verranno sanificate con un'ulteriore intervento affidato ad una ditta specializzata. Dopo la stretta alle passeggiate nei parchi e lungo le piste ciclabili della città, ieri Gaffeo ha anche deciso di chiudere i cimiteri. Una misura arrivata dopo diverse segnalazioni della presenza, in particolare di anziani, all'interno dei diversi cimiteri della città e delle frazioni.

Roberta Merlin

