I PARCHEGGI

ROVIGO «Le tariffe dei parcheggi saranno rivoluzionate: il Piano previsto dalla precedente Amministrazione non va affatto bene. Un tariffario di questo tipo va, infatti, a discapito del commercio».

AREE DI SOSTA

Il sindaco Edoardo Gaffeo annuncia che, entro primavera, con la nuova organizzazione delle aree di sosta in città, a cambiare saranno anche le tariffe dei parcheggi blu, ossia le aree di sosta a pagamento la cui gestione è affidata alla partecipata del Comune Asm spa. «Il nuovo Piano della viabilità spiega Gaffeo prevede anche una revisione dei parcheggi presenti in città. L'idea è infatti quella di creare un anello intorno al centro dedicato alle aree di sosta, per lasciare così libero il Corso dalle auto e permettere comunque di raggiungere a piedi il cuore del capoluogo».

PARK DISORGANIZZATI

In centro i parcheggi, secondo il primo cittadino, non mancano: sono però organizzati in malo modo e dunque, spesso, capita che i cittadini cerchino un posteggio in prossimità del centro, lasciando magari libere le aree di sosta lungo alcune vie secondarie della città. Senza contare il fatto che molti automobilisti non utilizzano il Multipiano, accanto a piazzale di Vittorio perché lo considerano scomodo e troppo distante dalla zona dello shopping. Il Comune ha dunque intenzione di rivedere la tariffa delle strisce blu, studiando un tariffario che sia in grado di andare incontro anche alle esigenze dei commercianti della città che da tempo lamentano di essere penalizzati a causa del caro parcheggio.

AUTO VIA DAL CORSO

In città non aumenteranno il numero delle aree di sosta, ma saranno, in pratica, concentrate ai margini del perimetro del centro, lasciando dunque libero il Corso dagli ultimi 30 parcheggi introdotti dall'ex giunta Bergamin. Secondo il tariffario in vigore, parcheggiare nella zona centrale della città, dalle 8 alle 18, costa 1.30 euro dal lunedi al venerdì, esclusi i festivi. La pausa pranzo è a pagamento, con relativo costo aggiuntivo per chi raggiunge il centro per pranzare nei diversi locali che effettuano il servizio di ristorazione. Nella zona semi centrale, nell'area, ad esempio, di via Mazzini, via Verdi, piazzale di Vittorio e via Sacro Cuore, la tariffa oraria scende a 1.20 euro, con il bonus' della pausa pranzo che va dalle 13.30 alle 14.30. Più lontano dalla città c'è poi una tariffa agevolata, ma siamo già in via Amendola e Largo Tre Martiri. Qui parcheggiare l'auto nelle aree blu costa infatti 50 centesimi l'ora: per raggiungere il centro servono 10 minuti circa di passeggiata. Il sistema dei parcheggi però, così come disegnato dall'ex Amministrazione, crea diversi problemi al commercio e ai cittadini che frequentano la città per lavoro.

In primavera, dunque, il nuovo Piano del traffico rivoluzionerà questo importante aspetto della viabilità cittadina. Tra le azioni previste dall'Amministrazione, anche la revisione delle modalità di rilascio dei permessi di parcheggio ai residenti, in particolare nell'area di piazza Merlin e via Boscolo.

