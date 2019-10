I parcheggi agli studenti li dà un privato e non l'Asm

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROBLEMAROVIGO Sconti agli studenti che parcheggiano al multipiano? «Possiamo mettere a disposizione solo 35 posteggi a tariffa agevolata per i dipendenti del Cur». Pare sia statao questa la risposta che l'Università ha ricevuto da Asm, cui è affidata la gestione dei parcheggi in centro, nei confronti della richiesta di abbonamenti per la sosta degli studenti che da settembre frequentano la nuova sede del centro della facoltà di Giurisprudenza. Il problema dei parcheggi era stato sollevato, a fine estate, dai rappresentanti degli...