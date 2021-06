Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CONFCOMMERCIOROVIGO Un incontro sindacale aperto a tutti, anche ai professionisti non iscritti vista l'importanza dei temi trattati. A quasi due anni dall'ultimo incontro, tornano a riunirsi i panificatori polesani. Domani, dalle 17, i professionisti si ritroveranno nella sede di Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia in viale del Lavoro. Saranno presenti il presidente provinciale del sindacato Bruno Rondina e il vicepresidente...