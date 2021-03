I NUODI DIVIETI

ROVIGO Tutti in casa (con le dovute eccezioni), altrimenti saranno guai. È sostanzialmente questo il pensiero del prefetto Maddalena De Luca. Da domani sarà assolutamente vietato spostarsi dal proprio domicilio senza avere una motivazione lavorativa, sanitaria o ragioni indifferibili. Un messaggio che abbiamo imparato a conoscere molto bene già un anno fa, all'inizio del lockdown della prima ondata del Covid. Un obbligo che tutti speravano di non sentire più dopo quel primo periodo, specialmente adesso che l'Italia si trova alle prese con il piano vaccinale. Ma così non è stato. Da domani il Veneto e altre 10 regioni diventeranno rosse e torneranno praticamente tutti quei divieti che hanno caratterizzato la primavera 2020.

NORME ANTI-COVID

La conseguenza della mancata osservazione delle normative anti-Covid sarà ovviamente la sanzione. A controllare il Polesine ci saranno almeno un centinaio di agenti delle forze dell'ordine e la parola d'ordine sarà inflessibilità.

Dottoressa De Luca, da lunedì il Polesine ed il Veneto tornano in Rosso. È un ritorno alla primavera 2020?

Per certi aspetti sì, ci sono alcune differenze, ma non sostanziali. Quello che è necessario sia chiaro, in base ad andamento epidemiologico, numero di decessi e ingressi in ospedale, è che queste sono misure senz'altro restrittive ma emanate sulla base delle valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Lo spirito è sempre quello: invertire la tendenza e abbassare i contagi. C'è però una differenza rispetto allo scorso anno: la consapevolezza. Le misure di un anno fa erano aggravate dal fatto che non sapevamo assolutamente nulla di questo virus, c'era paura e incertezza. Ora abbiamo conoscenze in più e abbiamo il vaccino. Chiaramente, questo non vuol dire che si affrontano le misure a cuor leggero. È sempre richiesto il massimo buon senso.

Molti già pensano che in realtà si potrà continuare a fare quello che si faceva prima, ma con i negozi e i bar chiusi

Non cambia poco: torniamo ad una chiusura totale. Quello che cambia è che tutte le attività sono sospese. Si torna indietro. La didattica è solo a distanza. Rimangono attivi solo i servizi essenziali e la mobilità verso casa di parenti e amici è vietata. Cambia tanto.

I controlli c'è da aspettarsi che saranno inflessibili. Quanti uomini ci sono in campo? Come avete pensato di organizzare il pattugliamento del territorio? E nell'ultima settimana di Arancione quante sanzioni avete registrato?

Sicuramente la parola d'ordine è inflessibilità, servirà il rigore. Non sono misure prese con leggerezza, ma imposte dai dati, è indispensabile rispettarle con puntualità. Sono un centinaio gli agenti attivi sul territorio in media ogni giorno: ci saranno giornate e momenti con più uomini con servizi mirati e particolari, per esempio quando entreremo nel periodo pasquale, quando sarà necessario evitare aggregazioni non consentite. Le multe sono state nella media questa settimana: il picco è stato sabato scorso con 13 sanzioni.

Secondo lei la gente si rende conto dell'effettiva gravità della situazione?

C'è sicuramente molta superficialità a livello nazionale, che ha prodotto ciò che vediamo in questi giorni. Da noi c'è stato qualche episodio, ma in generale c'è rispetto delle norme e ritengo si sia compresa la gravità della situazione.

Crede che questa sarà l'ultima volta che ci troveremo in questa condizione di lockdown?

Lo vorrei tanto, purtroppo non penso. Dipende da ciascuno di noi, da quanto riusciremo ad essere responsabili.

Alberto Lucchin

