I NUMERI ROVIGO Nel 2018 in Polesine ci sono stati 575 indicenti con lesioni,

I NUMERIROVIGO Nel 2018 in Polesine ci sono stati 575 indicenti con lesioni, di cui 20 mortali con altrettanti decessi e un totale di 832 feriti. Il numero totale degli incidenti rappresenta il 4% del totale veneto, che in valore assoluto è pari a 14.105, con un incremento su scala regionale di 1,89% rispetto al 2017.Lo scorso anno sulle strade che attraversano il Veneto hanno perso la vita 300 persone, un numero sostanzialmente il linea con i 12 mesi precedenti, quando i decessi erano stati 301. Il Polesine, invece, come emerge dalle...