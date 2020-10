I NODI DELLA SCUOLA

ROVIGO La scuola all'esame Covid, in questo momento, in Polesine, sta andando discretamente, con fatica, ma avanti, segno che lo studio di misure e protocolli e i compiti a casa hanno funzionato. Resta, però, ancora da coprire qualche lacuna di organico. E non tanto per le cattedre ancora rimaste da assegnare con le supplenze tradizionali, quanto perché in questo momento la richiesta di professori, per le necessità aggiuntive in ottica Covid, sembra essere superiore al numero di persone potenzialmente disponibili ad accettare le supplenze Covid.

IL PROVVEDITORE

A spiegarlo è il direttore dell'Ufficio scolastico territoriale di Padova e Rovigo, il provveditore Roberto Natale: «Ogni scuola ha una dotazione economica supplementare, 6 milioni di euro per tutte le scuole polesane, per le maggiori necessità di organico dovute alla situazione contingente e si sta attivando secondo le proprie esigenze. Tuttavia, in questi giorni, molte scuole stanno segnalando difficoltà nel reperire supplenti disponibili. Non sempre chi è iscritto nelle graduatorie è pronto ad accettare. Per quanto riguarda le cattedre vacanti, abbiamo restituito gli elenchi alle scuole, perché abbiamo concluso con le assegnazioni arrivando a scorrimento dell'intera graduatoria provinciale, ma sono rimaste scoperture irrilevanti».

CATTEDRE SCOPERTE

Il punto è che, in questo momento, dunque, sembrano mancare i prof, dei quali, come insegna l'esempio dell'Istituto alberghiero Cipriani di Adria, che si è trovato a fare i conti all'improvviso con la quarantena imposta ai professori di tre classi finite in isolamento, circa una trentina su un totale di 130, può servire un immediato reperimento per evitare buchi negli orari e classi che saltano giorni di scuola. Il Cipriani, per la verità, si è dimostrato virtuoso, riuscendo ad attivare la didattica a distanza, la Dad, la modalità che ha caratterizzato la fine dello scorso travagliato anno scolastico. «Al Cipriani sono stati bravi sottolinea il provveditore - consideriamo che si tratta di scuole per le quali all'inizio è stato sconsigliato il ricorso alla didattica a distanza ed è stato concentrato tutto lo sforzo per arrivare alla totalità delle lezioni in presenza. Ma, ovviamente, è rimasta come soluzione estrema. Un plauso quindi a chi è riuscito ad attivarla rapidamente riuscendo a garantire il massimo delle lezioni nonostante le difficoltà. In generale devo dire che la risposta a questi prime attivazioni dei protocolli è stata eccellente sotto ogni punto di vista. Tempestiva e all'altezza della grande responsabilità di garantire un servizio fondamentale. A livello percentuale il numero di classi delle superiori che in Polesine sono finite in isolamento è nettamente inferiore a quello di Padova».

TAMPONI RAPIDI

Nel frattempo, anche i protocolli si aggiornano e già dalla prossima settimana, alla segnalazione di un caso sospetto, l'esecuzione dei tamponi rapidi avverrà direttamente nelle scuole. Anche se resta il problema, che già sembra affiorare, della raccolta dei consensi preventivi dei genitori all'esecuzione del test ai rispettivi figli. «Sull'operazione dei tamponi a scuola rimarca Natale - c'è una totale sintonia con la direzione dell'Ulss con la quale ci siamo già confrontati da tempo, condividendo obiettivi e protocolli. Ciascuno farà la propria parte, Ulss attivando i gruppi di pronto intervento e noi cercando di promuovere fra le famiglie le adesioni al consenso preventivo. È importate che sia già disponibile, altrimenti tutte le operazioni, che si vogliono rendere più veloci e meno gravose per tutti, vengono rallentate. Per chi non desidera prestare il consenso preventivo, in caso di positività del figlio si seguirà la procedura tradizionale, come è attualmente: dovrà venire a prenderlo a scuola e lo dovrà poi accompagnare a eseguire il tampone. E solo in caso di responso negativo potrà essere riammesso a lezione».

TEST AI SUPPLENTI

Per i supplenti che entrano in servizio, l'Ulss ricorda che c'è sempre la possibilità di eseguire il test sierologico rapido preventivo, volontariamente, concordandolo con il proprio medico di famiglia. Nel caso questo non sia possibile, si può inviare una mail a covid.scuola@aulss5.veneto.it: sarà il Sisp a contattare l'interessato.

