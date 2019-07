I nodi della sanità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SANITÀ PUBBLICAROVIGO In Polesine i medici scarseggiano non solo negli ospedali e nelle strutture pubbliche del territorio. A mancare, infatti, sono anche i medici di medicina generale che hanno in carico l'intero sistema, tanto importante quanto delicato e ampio, dell'assistenza territoriale. In provincia di Rovigo ne mancano una decina rispetto ai 20 posti disponibili: praticamente la metà dei posti risulta attualmente vacante.DATI REGIONALIA dirlo sono i dati riportati negli ultimi bandi regionali: in tutto il Veneto, su 343 posti, 118...