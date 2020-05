I NODI DEL LAVORO

ROVIGO «Non c'è stata alcuna segnalazione di criticità, ma è vero anche che il grosso delle aziende ormai erano già tutte aperte». Il segretario generale della Cisl di Padova e Rovigo, Samuel Scavazzin, sottolinea come la fase due sia partita sostanzialmente senza grosse scosse per quanto riguarda il mondo produttivo polesano. «Fra il canale delle deroghe con il silenzio assenso e quello dell'appartenenza alle filiere che ha avuto maglie molto larghe, le grandi realtà polesane praticamente hanno sempre lavorato. Come dimostra anche il fatto che alla fine, delle circa 800 domande di apertura in deroga che sono state presentate in Prefettura, solo per 16 c'è stata l'indicazione alla chiusura e in questi nemmeno totale, ma solo di alcuni reparti. La riapertura generalizzata, comunque, pone un problema serio dal punto di vista dei trasporti, perché servirebbe un aumento delle corse che invece sono ancora ridotte. La regola fondamentale in tutto deve sempre essere quella del massimo rispetto dei protocolli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro».

ATTIVITÀ NEI GUAI

Se le attività industriali aperte ormai hanno praticamente raggiunto il 90 per cento, c'è una grande fetta di attività che fanno ancora i conti con l'impossibilità di ripartire. «Chi continua a soffrire pesantemente sono gli artigiani - rimarca Scavazzin - perché se è vero che si registra l'importante ripresa dell'edilizia, un settore che ha un peso rilevante, ci sono attività ancora chiuse come parrucchieri ed estetisti, che tuttavia non appena verranno nuovamente autorizzate a riaprire, saranno presi d'assalto. In difficoltà c'è poi tutto il settore della ristorazione, che non è solo un problema dei ristoratori, i titolari, che in qualche caso grazie al delivery, le consegne, sono riusciti a organizzarsi e a contenere le perdite, ma di tutte quelle figure come i camerieri, che restano in cassa integrazione. Finché ci sono le risorse. È un problema di grande portata. La riapertura dei ristoranti dovrà confrontarsi anche con la risposta del pubblico. C'è l'incognita della sensibilità generale, della paura ancora diffusa, della diffidenza, che è poi il problema con cui si dovrà confrontare anche un altro settore che in questo momento è completamente sospeso nel limbo, ovvero il turismo. Molto dipenderà dalle decisioni nazionali, ma bisognerà capire anche quale sarà la riduzione del volume della clientela: gli afflussi dipenderanno anche dalla capienza economica, perché le capacità di spesa di molte persone si sono drasticamente ridotte».

FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

Scavazzin tocca poi un altro tema particolarmente delicato, quello dei lavoratori con figli. «Una cosa interessante, ma da regolamentare bene è quella del lavoro agile: abbiamo scoperto che si può attivare per molte situazioni, ma non deve diventare penalizzante per i lavoratori. Soprattutto per le donne. Nella fase uno, fra l'altro, è stato prezioso e importante il contributo delle lavoratrici, si pensi alle tante infermiere, Oss, ma anche alle lavoratrici nelle ditte di pulizie e alle cassiere dei supermercati. Lavori a prevalenza femminile. Il rischio è che con la graduale ripresa di tutte le attività, con le scuole chiuse, siano proprio le donne con figli a pagare dazio. È anche per questo che come Cisl del Veneto abbiamo lanciato sette proposte, che sono diventate una petizione».

I sette punti sono: rinnovo dei congedi speciali, rinnovo del bonus baby-sitting, incentivi al lavoro agile, apertura dei centri estivi, turnistica alternata, welfare aziendale e nuova conciliazione. Resta aperto il grande tema della cultura e della formazione: «Servono investimenti, in particolare sulla scuola, viste le necessità di distanziamento. Invece di proposte estemporanee, meglio un piano di risistemazione degli istituti vuoti, di potenziamento e recupero. Anche sulla formazione, con tante persone in cassa integrazione, ci sarebbero opportunità da cogliere, ma paghiamo lo scotto di una mancata riforma delle politiche attive del lavoro».

Francesco Campi

