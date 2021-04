Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I LOCALI PUBBLICIROVIGO Dopo mesi di chiusura e di aperture a sprazzi, rigorosamente in orario diurno, tra una zona rossa e l'altra, i locali e i ristoranti della provincia di Rovigo si preparano a respirare una boccata d'ossigeno grazie alla svolta del governo Draghi che ha annunciato le riaperture a partire da lunedì 26 aprile per le Regioni in zona gialla. E il Veneto, proprio da lunedì prossimo, è pronto a tingersi di giallo, come ha...