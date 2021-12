PROTESTA

ROVIGO Per la sicurezza nel mondo dello spettacolo, e per garantire a lavoratori e lavoratrici - già colpiti nelle tasche dal lockdown - il reddito che tornerebbe a mancare in caso di positività al Covid, - la vaccinazione è solo un pre requisito per accedere al palcoscenico. E in un lavoro che prevede il contatto ravvicinato e prolungato va ripristinato il monitoraggio del personale tramite tampone ogni 72 ore. Così, a poche ore dall'apertura del sipario sul Don Pasquale per l'appuntamento pomeridiano dedicato a studenti e famiglie, ieri dalle 13 alle 15 il presidio che Maestranze dello spettacolo Veneto e Risp hanno organizzato davanti all'ingresso del Teatro Sociale, ha acceso i riflettori sulla presunta evasione sanitaria che concretizzerebbe la circolare Agis numero 129 del 9 dicembre scorso secondo i rappresentanti della Risp, ente costituitosi il maggio scorso dal movimento di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo del Veneto, assieme ad altri gruppi regionali auto organizzati.

I RISCHI

«Non ci si può affidare solo alla copertura vaccinale in un momento di risalita dei contagi», hanno spiegato Jacopo Pesiri, cantante lirico, e il tecnico Luca Dall'Agnol, che chiedono chiarezza sulla circolare dell'Agenzia generale italiana dello spettacolo che con il green pass rafforzato considera superata la vigenza dell'obbligo stabilito nel Dpcm del 2 marzo scorso sul controllo periodico dei lavoratori per la verifica del contagio, con tampone antigenico per artisti e maestranze 48 ore prima dell'inizio della produzione, incluso il periodo delle prove, da ripetere ogni 72 ore per tutta la durata della produzione.

L'opera nel cartellone della Stagione lirica a Rovigo è solo un esempio: «La produzione conta 90 persone nella macchina del Don Pasquale al Teatro Sociale» dove in seguito alla circolare Agis «i tamponi non sono stati messi a disposizione dei lavoratori», hanno spiegato Pesiri e Dall'Agnol. «Ci sono discussioni sull'interpretazione della circolare» rispetto al citato monitoraggio del personale tramite tampone ogni 72 ore, e «noi crediamo che questa misura sia ancora necessaria in un luogo di lavoro che prevede il contatto ravvicinato e prolungato». Così, la Rete intersindacale professionisti spettacolo e cultura (Risp) ha dato supporto alle maestranze del Teatro Sociale con un'autotassazione che ha fornito un punto tampone rapido «ai colleghi della produzione del Don Pasquale che chiedono delle giuste condizioni di tutela all'interno dei luoghi di lavoro».

Nicola Astolfi

