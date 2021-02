ADRIA

Lagunari Truppe Anfibie della locale sezione Giancarlo Bertocco in lutto. Si è spento a 76 anni uno dei padri fondatori della sezione adriese, l'ex presidente Ferdinando Milani. Classe 1945, aveva da poco festeggiato il suo compleanno, il 26 gennaio. Dal 2017 rivestiva la carica di vicepresidente di sezione e di responsabile dei rapporti con il territorio, costretto, da statuto, a cedere la guida del sodalizio a Roberto Previato. «Con sommo dolore apprendiamo la scomparsa dell'amico Ferdinando, socio fondatore dell'Alta di Adria - lo ricordano i suoi lagunari - per anni presidente e da sempre anima trainante. Mite, umile, pacifico e saggio, impegnato nel volontariato, sempre disponibile per ogni forma di aiuto, l'associazione si stringe attorno alla famiglia, alla moglie e ai figli».

PASSIONE CUCINA

Appassionato di cucina, Milani, che con i Lagunari collaborava anche allo stand de La Raganella, era finito sotto i riflettori di Rete 4. Nel 2015 il network Mediaset era infatti approdato in città grazie alle sinergie messe in atto da palazzo Tassoni e Adria Shopping, grazie ad alcuni sponsor, per le registrazioni del programma Ricette all'italiana con Davide Mengacci e Michela Coppa. In quella circostanza, in riviera Matteotti, Milani aveva cucinato in diretta, rivisitato e corretto, il risotto alla canarola, ricetta originaria del Delta e, in particolare, di Porto Tolle. Milani lascia la moglie Diana, i figlio Barbara, Maura e Marco oltre ai fratelli Carmela e Fabio, quest'ultimo ex agente di Polizia Locale. Le esequie avranno luogo mercoledì alle 10 in cattedrale. La salma sarà poi tumulata nel cimitero cittadino.

