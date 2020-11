PANDEMIA

ROVIGO Il bilancio di giornata è positivo, nel senso pre-Covid del termine. Perché ieri il numero dei nuovi contagi accertati è stato pari a 60, mentre quello delle nuove guarigioni addirittura 95. Questo significa che come già una sola altra volta in questa pesante seconda ondata, il 16 novembre, il numero delle guarigioni di giornata ha superato quello delle positività. E così si riducono a 2.277 le persone attualmente positive, mentre i guariti totali arrivano a 1.154 sui 3.518 contagi accertati da febbraio. Calano anche i ricoverati, che passano dai 119 di lunedì ai 118 di ieri, anche se restano sempre 14 persone in Terapia intensiva, nonostante un certo ricambio, perché un paziente si è negativizzato ed è stato trasferito in un'altra struttura, uno è migliorato ed è stato spostato in Area medica Covid, mentre sono entrate una persona che era in isolamento domiciliare e che si è aggravata, e un 77enne di Rovigo arrivato al Pronto soccorso con sintomi gravi.

«La situazione in Polesine - sottolinea il direttore dell'Ulss Antonio Compostella - sta andando verso una situazione di stabilità con progressiva riduzione. L'incidenza, il numero di positivi in rapporto al numero di tamponi eseguiti, nell'ultima settimana è 5,6%, due settimane fa era 6,5, quindi sta calando. Dalla scorsa settimana c'è una riduzione foriera di un po' di speranza e di fiducia per il prossimo futuro».

STRUTTURE PER ANZIANI

Il quadro attuale, però, rimane pesante e preoccupa il fronte della residenzialità. Ieri sono emersi altri 16 contagi: quelli di altri due ospiti della casa di riposo La Residence di Ficarolo, il focolaio maggiore, con 52 ospiti e 3 operatori positivi, quelli di altri due operatori della casa di riposo La Rosa dei venti di Rosolina, dove in tutto ci sono 27 ospiti e 12 operatori positivi, quelli di altri 8 ospiti e 2 operatori della Casa albergo di Lendinara, con il perimetro che si allarga a 19 ospiti e 5 operatori, quello di un altro ospite della Casa di cura Città di Rovigo, dove in totale ci sono un ospite e tre operatori positivi, e quello di un operatore della residenza per anziani Villa Agopian di Corbola, primo caso in questa struttura che diventa così la quattordicesima con almeno una positività riscontrata.

NUOVI FOCOLAI

«I focolai di Rosolina e Lendinara - riprende Compostella - sono i più recenti, per cui soprattutto a Lendinara possiamo aspettarci ulteriori aumenti numerici. In totale ci sono 121 positività fra i 2.567 ospiti totali delle case di riposo del Polesine. Gli operatori positivi sono 54 su 2.232 totali. Rispetto alla prima ondata del contagio non c'è una grande differenza come numero complessivo, la differenza è nel numero degli operatori positivi, decisamente superiore. E queste 54 positività vanno a incidere sulla situazione delle case di riposo già sotto pressione per la carenza di personale. Stiamo cerando di collaborare, ma anche il nostro personale è al limite. Parte dell'attività ospedaliera ordinaria va avanti, ma con riduzioni, perché da tutti i reparti abbiamo preso personale per dedicarlo all'assistenza dei pazienti Covid. Abbiamo cercato di intaccare il meno possibile, ma per esempio a Rovigo abbiamo congelato 50 posti letto di Area chirurgica perché anestesisti e personale infermieristico servono per la Terapia intensiva di Trecenta. Ad Adria abbiamo deciso il congelamento dei due posti letto di Pediatria, con eventuali ricoveri dirottati a Rovigo, perché così abbiamo destinato gli infermieri all'attività del punto tamponi di Adria e delle Usca. Abbiamo accorpato la Pediatria all'Area materno-infantile: è presente 24 ore su 24 un pediatra per garantire l'attività del punto nascite, le attività ambulatoriali e del pronto soccorso. L'attività essenziale continua a essere garantita, ma è una situazione emergenziale».

LE SCUOLE

Per quanto riguarda le scuole, otto le positività emerse, facendo scattare gli screening delle Usca, in quattro insegnanti e in quattro alunni rispettivamente alle medie Casalini di Rovigo, alla elementare di Ficarolo, alla scuola dell'infanzia Savio di Lama di Ceregnano, alle elementari di Arquà e di Stienta, alla materna Maria Immacolata di Porto Viro, alla elementare Pascoli di Canaro e alle medie di Lusia.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA