L'ESTATE IN CITTÀ

ROVIGO Due mesi di cinema sotto le stelle per il centro e le frazioni con negozi aperti a tanti eventi collaterali. Dopo il lungo periodo di buio per la cultura e il commercio della città, a riaccendere gli eventi del capoluogo post-Covid sarà una rassegna cinematografica in notturna organizzata dalla partecipata Asm Set, in collaborazione con Comune, Pro Loco, Unpli e Coni. CineSet', il nome scelto per i 25 appuntamenti con pellicole dedicate a grandi e piccini, sarà infatti una sorta di Cinema Paradiso viaggiante che si sposterà, settimanalmente dal centro alle frazioni, passando anche per gli impianti sportivi della città con spettacoli gratuiti per la cittadinanza, che dovrà attenersi alle normative sul distanziamento sociale.

RASSEGNA GRATUITA

La rassegna che andrà ad animare l'estate del capoluogo è stata presentata ieri a palazzo Nodari alla presenza del sindaco Edoardo Gaffeo, degli assessori alla Cultura Roberto Tovo e allo Sport Erika Alberghini, assieme agli organizzatori. Si partirà il 2 luglio dai giardini del Castello di Rovigo, dove l'iniziativa si ripeterà ogni giovedì, per spostarsi il lunedì nelle frazioni. Il venerdì sarà invece dedicato allo sport, con proiezioni nei singoli impianti di pellicole scelte dalle società che aderiscono alla manifestazione.

«La partecipazione agli spettacoli - ha spiegato nel dettaglio la presidente di Asm Set Manuela Nissotti - sarà gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione attraverso il sito di Asm Set, in quanto i posti a sedere saranno assegnati per ragioni di sicurezza sanitaria». «È con orgoglio e grande soddisfazione che presentiamo questa rassegna di cinema all'aperto ha aggiunto Nissotti - In questo momento di particolare difficoltà, vogliamo offrire ai nostri concittadini un'occasione di svago, incentivandoli a vivere al meglio la nostra splendida città, che non si esaurisce nel solo centro storico ma comprende ogni singola frazione. La scelta di coinvolgere in questa iniziativa anche il mondo dello sport parte dall'esigenza di dare ai nostri ragazzi un'opportunità per ritrovarsi dopo questi mesi di isolamento».

RITORNO IN CENTRO

«Finalmente diamo segnali di ripresa ha aggiunto il sindaco - Sono stati mesi delicatissimi per tutti e anche per l'Amministrazione comunal: ora iniziamo a riprogrammare, con modalità diverse che richiedono sforzi notevoli, ma ripartiamo e questa è la cosa più importante. Ringrazio tutti i soggetti coinvolti per questa sinergia nel ridare vita alla città». «Questo sarà l'evento dell'estate 2020 ha sottolineato l'assessore alla Cultura Tovo - Abbiamo iniziato a lavorarci a marzo, nella speranza di riuscire a tornare finalmente in piazza con le iniziative in programma».

AMICI DELLA BICI

All'evento partecipa anche Fiab, che metterà in sicurezza chi vorrà spostarsi in bicicletta per partecipare alla rassegna che si svolgerà nelle diverse frazioni e in città. «Con l'occasione, anche i commercianti del centro si stanno organizzando per tenere i negozi aperti - hanno fatto sapere il vicepresidente di Confesercenti Vittorio Ceccato e Giulio Pellegrini di Ascom Confcommercio - Previsto il grande ritorno, il 16 al 23 luglio, dei giovedì di Carpe diem , i cui dettagli saranno resi noti a breve».

DISTRETTO DEL COMMERCIO

Un ringraziamento particolare a Marco Bressanin, presidente della Pro Loco di Rovigo, e a Giacomo Pessa, manager del Distretto del Commercio ha concluso Nisotti - Si sono infatti resi immediatamente disponibili e stanno lavorando per condividere il nostro progetto con tutti gli operatori. Il nostro auspicio è che l'afflusso di spettatori e famiglie che ci auguriamo di coinvolgere possa fungere da volano per la ripresa delle attività commerciali». Il progetto è a cura di Cinemoving srl e sarà, come ha precisato il titolare, Lorenzo Minoli, «una sorta di Cinema Paradiso, uno strumento per rivitalizzare le aree cittadine».

Roberta Merlin

