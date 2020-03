PALAZZO NODARI

ROVIGO Dall'amministrazione comunale, sia la gunta che i consiglieri comunali, arrivano 2.500 euro in dono al Centro antiviolenza. La cifra è frutto di un'intesa raggiunta all'interno dell'aula consiliare di Palazzo Nodari lo scorso 25 novembre, quando venne approvata all'unanimità una mozione che obbliga il Comune capoluogo a contribuire molto di più a questo servizio salvavita. In passato questo servizio era persino arrivato a chiudere i battenti durante la precedente amministrazione Bergamin, infiammando un forte dibattito sia tra la politica che tra l'opinione pubblica. L'ex amministrazione, decise di troncare i finanziamenti, costringendo i responsabili del servizio assistenziale a chiudere la casa rifugio dove vengono ospitate le vittime di violenza. Il Centro antiviolenza è molto cambiato nel tempo. Fino a qualche anno fa era rivolto alla sola cittadinanza di Rovigo, successivamente l'ex sindaco Bruno Piva, d'intesa con l'amministrazione provinciale, l'ha trasformato in un centro provinciale in grado di servire tutto il territorio attraverso tre sportelli: Adria, Lendinara e appunto Rovigo. C'è una contribuzione minima stabilita nella conferenza dei sindaci che corrisponde a pochi centesimi per abitante, circa 84 a persona, e il bando per l'affidamento del servizio è semestrale, ma attualmente rinnovabile per 18 mesi. Di conseguenza, ogni sei mesi deve essere rinnovato il bando e ri-procedere all'assegnazione. Una trafila burocratica dispendiosa in termini di tempo e denaro, che soprattutto impedisce all'affidatario di poter programmare le attività di tutela e di promozione sul lungo periodo.

La seduta consiliare monotematica dello scorso 25 novembre è servita a cambiare questo meccanismo, rendendo i Cav più funzionali ed economicamente più sani. Già durante la discussione in commissione consiliare era emersa la volontà della consigliere Monica Gambardella di devolvere il gettone di presenza al Centro. Poi durante la seduta consiliare, quel gesto è stato portato avanti dalla presidente dell'aula Nadia Romeo, d'intesa con l'assessore alle Pari opportunità Erika Alberghini.

«Siamo molto felici di avere fatto questa donazione - ha spiegato soddisfatta l'assessore Alberghini - verrà utilizzata per finanziare i progetti di prevenzione e per alimentare la gestione dell'emergenza abitativa delle donne in fuga da situazioni disperate. Ritengo un gesto molto generoso quello del consiglio, per cui ringrazio l'aula per questo contributo significativo».

A.Luc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA