PROVINCIA

LENDINARA A Lendinara l'asilo nido comunale Il primo volo, gestito dalla cooperativa sociale Peter Pan per conto del Comune, ha riaperto i battenti con 29 bambini divisi nelle tre sezioni per età. In questa prima settimana sono presenti sia i bambini che hanno frequentato i centri estivi, sia i piccoli che non frequentavano da febbraio e che fino a fine settimana faranno un reinserimento dopo il lungo periodo trascorso a casa. La coordinatrice Serena Coatto spiega che l'avvio è stato sereno, grazie anche alla fiducia dimostrata dalle famiglie, e che dalla prossima settimana inizierà l'inserimento dei bambini che frequenteranno il nido per la prima volta. «Lo faremo uno alla volta, in modo da avere un solo genitore, e sfrutteremo i giardini, ma dato che il bambino avrà bisogno di ambientarsi anche nei locali, faremo entrare il genitore che oltre alla mascherina indosserà camice monouso, calzari ed eventualmente una cuffia. Abbiamo scelto di non attuare ingressi scaglionati in modo da andare incontro alle famiglie, ampliando gli orari di presenza del personale, ingressi separati per le tre sezioni e sarà misurata la temperatura non solo al bambino, ma anche all'adulto che lo accompagna».

BADIA POLESINE

Ripartenza ok a Badia per il nido comunale I fiori più belli. Il primo test in vista del ritorno degli studenti sui banchi è salutato con favore dell'assessore Valeria Targa. «Il rodaggio al nido c'era stato a giugno. Si è comunque lavorato al rispetto dei protocolli e agli ingressi separati. L'attività è seguita dalla Coopselios. Stiamo cercando di avere un occhio di riguardo per strutture scolastiche come il nido, dove avevamo già fatto alcuni interventi: si è provveduto per l'antincendio e di recente abbiamo acquistato delle nuove giostre per i bimbi». Il fronte scuola a Badia riserva novità per gli annunciati cambi alla guida degli istituti cittadini. Amos Golinelli, numero uno dell'Istituto comprensivo, ha raccolto l'eredità di Piero Bassani, che ha raggiunto la pensione, diventando nuovo dirigente dell'istituto superiore Levi. In questi giorni c'era attesa per il nuovo preside del Comprensivo: è Giulia Corso che oggi dovrebbe essere ricevuta in municipio dal sindaco Giovanni Rossi per il benvenuto. «Auguriamo buon lavoro alla dirigente - aggiunge Targa - siamo pronti ad ascoltare le esigenze della scuola. Questo è anche l'anno dell'avvio del Comprensivo Badia-Trecenta, per cui cercheremo di offrire il massimo appoggio».

DELTA

Il primo settembre è stata la data che ha segnato la riapertura di alcuni servizi educativi dedicati ai più piccoli in Basso Polesine. Dopo una breve pausa la scuola dell'infanzia con nido integrato San Giuseppe di Corbola ha riaperto le porte così come il nido comunale il Girasole di Taglio di Po. «In contemporanea è attivo il centro estivo diurno per bambini fino ai 13 anni - racconta il sindaco di Corbola Michele Domeneghetti - un'iniziativa resa possibile come attuazione di fondi regionali che permetterà al centro di restare operativo fino al 12 settembre con spese a carico del Comune. Inoltre stiamo lavorando sempre in collaborazione con la scuola ad un progetto di potenziamento per il nido e la materna per tutto l'anno scolastico».

Per Taglio di Po l'assessore Silvia Boscaro sottolinea che «la riapertura è stata possibile con la priorità di conciliare il diritto alla socialità, al gioco e alleducazione dei bambini con la necessità di tutelare la loro salute, quella delle famiglie e del personale educativo e ausiliario impegnato quotidianamente». Attualmente al Girasole ci sono una ventina di bimbi iscritti di cui 14 a tempo pieno e 4 part-time, mentre l'inserimento dei nuovi bimbi partirà la prossima settimana.

Ad aprire domani sarà la coop scuola materna nido integrato San Giovanni Bosco di Piano, frazione di Ariano nel Polesine. «Eravamo in attesa dell'ok definitivo della Federazione italiana scuole materne - dichiara Rosalia Belluco che gestisce da anni la struttura - siamo stati aperti con il centro estivo fino al 14 agosto, oggi (ieri per chi legge, ndr) alcune mie ragazze vengono e facciamo un po' di sintesi. C'è necessità di aprire soprattutto per dare risposte alle famiglie che lavorano». Sono una trentina i bimbi tra nido e sezione primavera fino ai 3 anni, mentre nella materna sono una quarantina provenienti non soltanto dal territorio arianese, ma pure da Taglio di Po, Porto Viro e Rosolina.

«Siamo un punto strategico per i comuni limitrofi - sottolinea Belluco - una volta iniziate le scuole ci occupiamo anche del doposcuola».

L'ultimo ad aprire è il nido di Porto Tolle, come conferma la vicesindaco Silvana Mantovani. «Siamo pronti a partire, riusciremo a rispettare gli spazi come da disposizioni anti-Covid. Il 7 iniziamo con i più grandicelli, successivamente ci sarà l'inserimento dei nuovi bimbi.

