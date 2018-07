I genitori di Gina tornano a casa dopo la tragedia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORTO TOLLEUn lungo e commosso saluto quello tra Roberto Pizzoli, sindaco di Porto Tolle, e Mario Bertani e la sua famiglia ,che ieri sera sono ripartiti alla volta della Germania dopo l'incidente di Boccasette nel quale ha perso la vita la figlia Gina, di 4 anni. «Li ho salutati, accompagnati da Porto Tolle, che in questi giorni è stata loro vicina, aiutandoli in tutto» racconta il primo cittadino. Una famiglia che aveva scelto l'estremo Delta come meta per le proprie vacanze e che si sono trasformate in un inferno quando mercoledì la...