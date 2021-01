I FARMACISTI

ROVIGO Dopo il tampone, le farmacie del Polesine scaldano i motori per le vaccinazioni contro il Covid. Nei giorni, scorsi a fare da apripista è stato infatti il Piemonte, con la firma di un protocollo con i farmacisti per l'avvio della profilassi anti-Coronavirus. E la possibilità di vaccinazione anti-Covid nelle farmacie è stata inserita nella Legge di Bilancio, approvata in via definitiva dal Senato. Per l'anno 2021 il vaccino potrà essere, dunque, somministrato da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, previa prescrizione medica. Dopo il Lazio e la Lombardia potrebbe esserci il Veneto, primo della classe per l'organizzazione della campagna di prevenzione, a dare il via alle vaccinazioni in farmacia.

FEDERFARMA

«Noi siamo pronti spiega la numero uno di Federfarma Rovigo Claudia Pietropoli - I nostri farmacisti hanno già fatto la parte teorica del corso di formazione per inoculare il vaccino. In caso ci fosse il via della Regione, siamo in grado di partire in tempi celeri». «Le farmacie che hanno attivato l'attività di screening con i tamponi spiega Pietropoli - hanno, inoltre, già a disposizione personale infermieristico specializzato per l'eventuale somministrazione dei vaccini».

Il vaccino anti Covid in farmacia contribuirà ad estenderne la copertura, poiché si potrà contare sulla capillare rete delle 19mila farmacie italiane. Circa un centinaio in Polesine. Il via alla profilassi anti-Covid in farmacia non riguarderà però le cosiddette fasce più a rischio, come anziani e immunodepressi, ma persone tra i 40 e i 60 anni, ossia coloro che, secondo la tabella di marcia del Governo, dovrebbero ricevere il vaccino a partire da marzo.

CONSERVAZIONE AL FREDDO

Il siero, inoltre, ha bisogno di catene del freddo gestibili attraverso i normali frigoriferi di cui sono dotate le farmacie, dunque la partenza della profilassi per questa fascia di popolazione dipenderà dalla disponibilità dei vaccini di case farmaceutiche che stanno concludendo l'iter per il via libera alla commercializzazione. «La possibilità che la somministrazione di vaccini possa venire effettuata anche da farmacisti opportunamente formati è stata introdotta da un emendamento approvato nell'ultima legge di Bilancio spiega Pietropoli - Ora, per quanto riguarda il Veneto, la palla passa alla Regione per la sigla del protocollo come ha fatto, in questi giorni il Piemonte».

IN PRIMA LINEA

I farmacisti, dunque, sono sempre più in prima linea nella lotta al Covid. Proprio per questo preoccupa la scelta della Regione di rinviare la vaccinazione dei farmacisti in primavera. Gli elenchi sulla priorità della profilassi anti-Covid decisa dalla Regione sta facendo discutere anche altre categorie di lavoratori della sanità. Nei giorni scorsi, ad esempio, alcuni medici di Padova hanno evidenziato la scelta, secondo loro inopportuna, di vaccinare gli impiegati delle Asl e in un secondo momento altre categorie più a rischio, come i medici di base. Il blocco della fornitura dei vaccini annunciato, negli ultimi giorni, dalle aziende produttrici, dilaterà ulteriormente la tabella di marcia della profilassi. I farmacisti rischiano dunque di ricevere la copertura a febbraio inoltrato.

L'APPELLO

«Anche noi ci chiediamo perché non siamo stati vaccinati come categorie ad alto rischio conferma la presidente di Federfarma Veneto Claudia Pietropoli - Ogni giorno siamo in prima linea, veniamo a contatto con decine di persone. Molti di noi, inoltre, hanno attivato la somministrazione dei tamponi rapidi. La vaccinazione alla nostra categoria andava sicuramente anticipata». Nel frattempo, alla data dello scorso 18 gennaio, sono stati 9mila i test effettuati nelle farmacie venete che hanno aderito al tracciamento dei positivi asintomatici. Quattrocento le positività rilevate, con focolai che si sono concentrati, in particolare, in alcune province, come Treviso e Vicenza. In Polesine, per il momento, sono solo 2 i positivi asintomatici scovati grazie all'attività delle farmacie effettuata in collaborazione con la Regione.

Roberta Merlin

