ROVIGO Anche la farmacia diventa smart, e le medicine arrivano a domicilio. Da ieri è partito anche a Rovigo un nuovo servizio di Poste italiane per la consegna a domicilio dei farmaci. Sono tre le altre città venete dove è già attivo questo servizio, 21 in tutta Italia. Anche se nel giro di poche settimane dovrebbe essere attivato anche in altre 95 città, con la modalità next-day, ovvero con la consegna entro la giornata successiva a quella della richiesta. L'obiettivo è arrivare, nei prossimi mesi, a coprire con il servizio circa mille località in tutta Italia. Rovigo, invece, in questo caso è all'avanguardia e il servizio è già disponibile, al momento con la collaborazione di quattro farmacie, anche se a breve si allargherà ancora, con la consegna in una sola ora e mezza o, a scelta, nella fascia oraria indicata.

Poste Italiane sottolinea come, «grazie all'accordo siglato con 4k srl, società leader in Italia per la consegna del farmaco a domicilio, tramite la piattaforma proprietaria Pharmap, i soggetti impossibilitati a muoversi potranno richiedere la consegna di qualsiasi prodotto della propria farmacia di fiducia, compresi i farmaci prescrivibili, senza uscire di casa.

Per richiedere il servizio è sufficiente navigare il sito web pharmap.it, disponibile anche tramite app, oppure contattare il call center dedicato, selezionare la farmacia di fiducia tra quelle aderenti all'iniziativa e scegliere i prodotti da ricevere a domicilio in modalità instant, cioè con consegna entro 90 minuti dall'ordine oppure programmata, selezionando la fascia oraria desiderata. Per il servizio di consegna a domicilio sono accettate varie modalità di pagamento, direttamente in piattaforma con carta di credito, oppure alla consegna.

