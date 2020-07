I DOCENTI

ROVIGO Mentre si continua a discutere sui problemi legati all'avvio del nuovo anno scolastico, e avanzano le proposte per destinare parte dei fondi del Recovery fund al settore della scuola, sono iniziate - secondo l'ordinanza ministeriale numero 60 del 10 luglio - le procedure online per l'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno per il biennio 2020-21 e 2021-22. Le graduatorie provinciali saranno utilizzate per attribuire le supplenze al 31 agosto o 30 giugno dopo aver scorso le Gae, in gran parte esaurite.

Secondo le elaborazioni di Cisl-scuola, i posti vacanti e disponibili in Polesine per il personale docente sono 508. In dettaglio, 21 posti normali e 8 di sostegno nelle scuole dell'infanzia; 59 posti comuni e 70 di sostegno alle elementari; 138 posti comuni e 51 disponibilità residue di posti di sostegno alle scuole medie; inoltre, alle superiori 139 posti comuni e 22 di sostegno. La procedura di iscrizione, fino al 6 agosto, avviene attraverso il servizio istanze online (altrimenti noto come Polis, acronimo di presentazione online delle istanze), che permette di effettuare in modalità digitale la presentazione delle domande, scegliendo un'unica provincia. È necessario possedere le credenziali Spid o un'utenza valida per l'accesso ai servizi dell'area ministeriale riservata, con l'abilitazione specifica al servizio istanze online.

Gli aspiranti saranno inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione: nella domanda basta infatti indicare tutti i titoli posseduti entro la data di scadenza dei termini di presentazione senza produrre alcuna certificazione, che tuttavia è richiesta per i titoli di studio conseguiti all'estero e per i servizi di insegnamento prestati fuori dal territorio nazionale. Alle graduatorie provinciali per le supplenze nelle scuole dell'Infanzia e Primarie possono iscriversi in prima fascia i docenti in possesso di abilitazione e in seconda fascia gli studenti universitari che, nell'anno accademico 2019-2020, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, avendo assolto rispettivamente almeno 150, 200 e 250 crediti formativi entro il termine di presentazione della domanda.

Questa possibilità per i laureandi è diventata motivo di grandi polemiche nei giorni scorsi, davanti ai casi - una cinquantina in Polesine e almeno un migliaio in Italia - dei diplomati magistrali che dopo tanto precariato e il concorso straordinario 2018 erano stati inseriti nella graduatoria a esaurimento con riserva e assunti in ruolo: in molti casi avevano già superato l'anno di prova e formazione, ma lo scorso 30 giugno sono stati licenziati in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato per cui il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 non è titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento (Gae) del personale docente ed educativo. Usciti dalle Gae, l'ordinanza ministeriale dello scorso 10 luglio prevede la possibilità per i diplomati magistrali entro il 2001-2002, e per i laureati in Scienze della formazione primaria, di accedere alla prima fascia delle graduatorie provinciali e anche alla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze relativa al personale educativo.

