ORGANICIROVIGO Sono le incognite legate alla verifica del green pass e la copertura finora solo parziale, in alcune scuole, dei posti Ata, a contrassegnare la vigilia del nuovo anno scolastico in Polesine. Rispetto al passato le immissioni in ruolo (erano disponibili 607 posti nei contingenti) sono aumentate, attraverso la novità delle assunzioni annuali da prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) e da elenchi...