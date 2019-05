I disoccupati e le imprese si incontrano al Censer

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LAVOROROVIGO Un'occasione di incontro tra i disoccupati e le imprese del territorio. Mercoledì a Rovigo, così come in altre 14 sedi venete, si terrà la terza edizione dell'iniziativa Incontralavoro, promossa da Regione e Veneto Lavoro in collaborazione con i centri per l'impiego e la partnership di Almalaurea. Durante la giornata i candidati, preselezionati dagli operatori dei servizi pubblici per l'impiego sulla base dei curricula e delle esigenze professionali espresse dalle imprese, potranno incontrare aziende e agenzie per il lavoro e...