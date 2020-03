I DISAGI DELLE FAMIGLIE

ROVIGO «Non possiamo accettare visitea causa del Coronavirus». Questa è la risposta che un rodigino ieri mattina si è sentito dare mentre andava a visitare la madre, anziana, ricoverata dopo un ictus. Gli anziani sono i pazienti più a rischio in caso di contagio, ma quelli ricoverati in strutture assistenziali sono a rischio anche per la solitudine. Non possono ricevere visite e non sono abbastanza tecnologici per gestire videochiamate. I familiari non possono andarli a trovare perché le misure emanate dal Governo sono ferree, ma non in tutte le strutture e non in tutti i reparti.

REGOLE FAI-DA-TE

Le case di riposo e le strutture assistenziali, in altre parole, non applicano le regole tutte allo stesso modo. C'è chi una sola visita al giorno la concede e chi non si prende la responsabilità e non fa entrare nessuno al di fuori del personale sanitario e assistenziale. Capita così anche a Rovigo, dove da un reparto all'altro della clinica privata Città di Rovigo le regole vengono applicate diversamente, perché i responsabili dei reparti sono diversi e perché negli ultimi giorni le limitazioni sono aumentate. Lo stop alle visite in giornata ha avuto un impatto forte, considerato che in Polesine il numero degli anziani assistiti è alto e che moltissimi parenti assistono quotidianamente i loro anziani nelle Case di riposo affiancando, spesso in modo importante, il lavoro degli assistenti.

ASSISTENZA AI PAZIENTI

Le famiglie sono di grande supporto al personale che si occupa dell'assistenza e, contemporaneamente, gli anziani non si sentono abbandonati. Nei ricoveri temporanei, come quelli riabilitativi dopo un intervento chirurgico o una patologia, la presenza dei familiari aiuta anche gli anziani a mantenere la giusta motivazione e trovare la determinazione per terminare le terapie con l'obiettivo di tornare presto a casa. Purtroppo, considerata la fragilità fisica delle persone anziane che sono più esposte alle complicazioni del coronavirus, sono vietate le visite nelle residenze da parte di parenti, amici e volontari a fronte di una deroga prevista solo nei casi di particolari problemi di salute delle persone ospitate nelle residenze, come nel caso di un paziente morente, o della necessità di visite specialistiche programmate.

LA TRISTEZZA DEI FIGLI

«Sono amareggiato dall'impossibilità di fare visita a mia madre ricoverata temporaneamente nella struttura privata è la testimonianza di un rodigino che avrebbe voluto occuparsi della mamma Dopo una patologia è stata ricoverata due mesi e nell'ultimo periodo a causa del coronavirus era possibile vederla una sola volta al giorno. Oggi, dopo che è stata spostata in un altro reparto per completare il percorso di riabilitazione, mi è stato comunicato che non è più possibile accedere. Non accuso nessuno per questo, ma le regole andrebbero applicate tenendo conto del fattore umano. Mia madre è più felice quando vede i familiari e questo non può farle che bene». Una privazione dolorosa, per i familiari combattuti tra il desiderio di sapere il proprio genitore al sicuro dal contagio e il desiderio di prendersi cura direttamente della sua salute.

CONTROLLI ALL'INGRESSO

La proposta potrebbe essere quella di applicare anche a Rovigo un controllo all'ingresso dei reparti o delle case di riposo: sia in Veneto che in Lombardia alcune strutture si sono attrezzate con una postazione di controllo; misurano la temperatura ai visitatori e chiedono se sono stati a contatto con persone provenienti dalle zone rosse prima di farli entrare.

Roberta Paulon

