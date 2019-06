I diritti degli animali: il libro del giudice Montini Trotti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANTEPRIMAROVIGO Che al posto di una persona ci sia un animale non deve fare differenza. Anche una sentenza come quella del Tribunale di Rovigo che aveva condannato penalmente, nell'ottobre 2018, il padrone di un cane per maltrattamenti e un veterinario per aver sottoposto a eutanasia l'animale con un'iniezione non dovuta, mostra il percorso per riconoscere gli animali come esseri senzienti. L'inasprimento di pena del reato di maltrattamento, elevato a delitto, determina già la previsione della reclusione per i reati più gravi. Tuttavia le...