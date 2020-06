GUIDA ALLA NASCITA

ROVIGO Nascere ai tempi del Covid-19 ha significato anche lo stop ai corsi pre-parto in presenza, lo scorso marzo. Ma ora, per continuare a dare ai futuri genitori e alle gestanti in particolare quell'approfondimento delle tematiche medico-sanitarie così utile soprattutto negli ultimi mesi di gravidanza, è disponibile nella sezione servizi online del sito Internet dell'Ulss 5 polesana il corso online, preparato con video e diapositive, a cura delle ostetriche del consultorio e dei punti nascita ospedalieri di Rovigo e Adria dell'azienda sanitaria locale.

LEZIONI SUL WEB

Il corso, presentato ieri dalla dottoressa Michela Fasolato, coordinatrice delle professioni sanitarie per la Uoc Infanzia-Adolescenza e Famiglia, è articolato in 12 lezioni per trattare i temi necessari a preparare le gestanti e rispondere alle domande più frequenti in vista del parto e delle fasi successive. Per questo il corso tratta anche argomenti come la donazione del cordone ombelicale, il percorso mamma-bambino, l'allattamento e il massaggio neonatale. «Al posto dei corsi sospesi da marzo per l'emergenza sanitaria - ha spiegato Fasolato -. è arrivato il corso online strutturato in una parte teorica con schede di approfondimento e video. Ma c'è anche la possibilità di contattarci telefonicamente», attraverso i consultori familiari di Rovigo (tel. 0425 393780 e 0425 393751) e di Adria (tel. 0426 940635), oppure fissando un appuntamento inviando un'email per essere poi ricontattate dalle ostetriche. Oltre al corso pre-parto, ha aggiunto la coordinatrice Fasolato, si spera di riprendere presto anche il percorso di assistenza ostetrica a domicilio per mamma e bambino, che continua comunque con interventi telefonici e in videoconferenza.

TRE AMBULATORI

Contemporaneamente, continuano a essere attivi nell'assistenza alle donne in gravidanza i tre ambulatori a Rovigo, Adria e Trecenta, dove sette ostetriche fanno da riferimento nel monitoraggio delle gravidanze a basso rischio. E tra i pochi attivi in Italia, ad Adria è operativo - ha ricordato il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella - il servizio che assicura con un ambulatorio la presa in carico del dolore pelvico cronico. «Conosciamo l'impatto dell'endometriosi, ma l'eziologia di questa condizione - ha spiegato il direttore di Ostetricia e Ginecologia dell'Ulss 5 Enrico di Mambro - può essere ricondotta anche a cause neurologiche, disturbi muscoloscheletrici e non di meno a vissuti psicologici difficili. Per questo l'ambulatorio di screening del dolore pelvico cronico opera in modo pluridisciplinare coinvolgendo più specialisti ed è uno dei pochi esempi in Italia». Malgrado l'emergenza sanitaria in corso, l'Unità operativa complessa di Infanzia-Adolescenza e Famiglia - ha concluso il nuovo primario Roberto Segala, neuropsichiatra infantile - è impegnata a «velocizzare le liste d'attesa e a dare risposte diagnostiche e valutative rapide».

N.Ast.

