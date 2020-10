ATTIVITÀ CULTURALI

ROVIGO Il decreto per arginare la seconda ondata Covid costringe gli organizzatori di convegni a trovare soluzioni tecnologiche. Nell'ambito dell'Ottobre rodigino, o perlomeno ciò che ne resta dopo la severa, ma necessaria scure del Dpcm varato lo scorso fine settimana dal Governo Conte, gli appuntamenti culturali distribuiti tra Pescheria e Gran guardia hanno subìto pesanti modifiche. In virtù del divieto di assembramento, volto a limitare possibili contagi da coronavirus, sono stati bloccati convegni e conferenze. Quegli appuntamenti previsti a Rovigo in questi giorni sono stati tutti traslocati sul web, con il beneplacito dell'amministrazione comunale che non può esimersi dal rispettare un provvedimento varato dallo Stato in stato di emergenza sanitaria.

Ieri mattina l'assessore alla Cultura Roberto Tovo ha chiarito che da parte sua c'è tutta l'intenzione di proseguire con le attività inserite nel programma dell'Ottobre rodigino, solo che per le conferenze previste in calendario ha suggerito agli organizzatori di prendere in considerazione delle soluzioni che li mettano al riparo da possibili problemi normativi. «Le mostre rimangono, il Dpcm non le vieta, ma parla di convegni. Purtroppo dobbiamo applicare le norme. Il Comune ha confermato la disponibilità delle sale a tutti gli organizzatori, solo che abbiamo comunicato loro che a seguito del Dpcm le attività di tipo convegnistico e i congressi si devono tenere a distanza. Quindi, a questo punto, l'avviso riguarda prevalentemente ciò che è stato organizzato in Gran guardia, non in Pescheria, visto che lì ci sono le esposizioni artistiche. Agli organizzatori non abbiamo negato alcunché, ma si devono organizzare in maniera diversa».

L'esempio è quello che ha deciso di fare la Società Dante Alighieri con Lingue in Fiera. Avevano predisposto un convegno pubblico per oggi alle 15.30 nella sala di piazza Vittorio Emanuele, ma tutto avverrà online sulla piattaforma Zoom (link https://bit.ly/3ol7jmk). «Io stesso parteciperò in remoto per i saluti istituzionali» ha aggiunto l'assessore alla Cultura.

Gli organizzatori di Rotary incontra i giovani, in programma lunedì in Gran guardia, hanno spostato l'appuntamento sul web, a partire dalle 17 di lunedì sulla pagina Facebook del Rotary Rovigo https://it-it.facebook.com/RotaryRovigo.

L'evento Il dialetto nel castello in programma mercoledì 28 sempre in Gran guardia, è stato annullato, mentre Giornalisti a Rovigo, che era in programma sabato 31 ottobre naturalmente in Gran guardia, era già stato rinviato al 30 novembre per sopraggiunti problemi di lavoro dei relatori che non potevano così essere presenti.

