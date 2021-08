Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COMMERCIOROVIGO «I controlli nei locali e ristoranti del centro in merito alla richiesta di green pass, finora, non hanno fatto scattare sanzioni. Gli esercenti di Rovigo si sono infatti dimostrati abbastanza ligi sul rispetto delle nuove regole».Il sindaco Edoardo Gaffeo, a circa due settimane dall'entrata in vigore dell'obbligo del certificato verde per consumare all'interno dei ristoranti e locali della città, si dice tranquillo sul...