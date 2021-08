Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SICUREZZAROVIGO Anche in Polesine sarà un Ferragosto all'insegna dei controlli per bar e ristoranti sul fronte Green pass e assembramenti. Lo ha annunciato ieri il neo prefetto Clemente Di Nuzzo, al lavoro per coordinare le verifiche del rispetto delle nuove regole sulla frequentazione di attività ed eventi pubblici che si svolgono al chiuso dove è prevista l'esibizione del lasciapassare verde.GREEN PASS«Le forze dell'ordine - ha spiegato...