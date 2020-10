GLI ALLARMI

ROVIGO Due casi di positività, registrati nello spazio di poche ore, hanno messo in apprensione due diverse scuole e le rispettive famiglie. Ma tutto è bene ciò che finisce bene, dato che alla fine i due ragazzini vittime del contagio non hanno causato nulla ai loro compagni di scuola.

La mattinata di ieri verrà però a lungo ricordata da studenti, famiglie, insegnanti e dirigenti scolastici, per essere stata la prima domenica di passione, nel vero senso della parola, vissuta nella scuola elementare Papa Giovanni XXIII, nel quartiere San Bortolo. Qui sono stati eseguiti i tamponi a un'ottantina di persone, in tempi molto rapidi. A raccontare l'esperienza è Fabio Cusin, preside dell'istituto comprensivo Rovigo 3.

IL RACCONTO

«È stata la prima volta vissuta dal mio Comprensivo. Abbiamo riscontrato un caso di positività in una delle classi elementari della Papa Giovanni XXIII. A darcene comunicazione è stata Maria Regina Corte Metto, dell'Ulss 5 Polesana, che si occupa di fare lo screening dei tamponi. Subito ci siamo attivati per eseguire nel minor tempo possibile i tamponi. Ci hanno chiesto la lista dei bambini e degli insegnanti coinvolti. In totale erano 22 scolari e 7 docenti. Tutto ha avuto inizio alle 10.30 puntuali, dopo che il team sanitario di Badia Polesine era stato impegnato alle 8.30 a Castelmassa. Con molto piacere ho potuto notare tanta serenità nei bambini, che ogni volta che vedevano un loro compagno di classe sottoporsi al rito del tampone, lo applaudivano per incitarlo».

Nella stessa scuola del quartiere rodigino, sono poi stati effettuati i tamponi su 13 giovani calciatori della Polisportiva San Bortolo, dove milita il ragazzino, più dirigenti e allenatori che avevano avuto contatti con lui.

TUTTI SERENI

«L'esperienza è stata molto serena sotto tutti i punti di vista - prosegue Cusin - anche perché tutti i bambini sono risultati negativi, compresi gli insegnanti. Devo dire che fin dall'inizio dell'anno scolastico tutti stanno rispettando alla grande le regole, ossia mascherine e distanziamento sociale. Anche oggi (ieri per chi legge, ndr), tutto è stato rispettato appieno. Se questo genere di metodo serve a contrastare il virus, allora devo dire che la scuola è il posto più sicuro, dato che tutti si stanno comportando bene».

Interessante il racconto circa i tempi per avere i risultati sui tamponi effettuati ai vari ragazzini. «Al massimo in 15 minuti si aveva l'esito, con tanto di foglietto consegnato ai genitori. Il team sanitario era composto da un medico, un infermiere, più una componente del distretto sanitario».

L'ALTRO CONTAGIO

Maria Elisabetta Vigna, preside dell'istituto comprensivo Rovigo 2, racconta come invece ha vissuto lei questa giornata, che ha visto coinvolta una delle due classi di prima media della scuola annessa al conservatorio Venezze di Rovigo. «Ho ricevuto una segnalazione circa un caso di positività in una delle scuole del mio comprensivo, alle 18.30 di sabato. Ci è stato detto che bisognava contattare studenti, insegnanti e collaboratori scolastici nel più breve tempo possibile, affinché si potessero presentare puntuali alle 11.30 di domenica. Per me non si è trattata della mia prima esperienza, dato che in settimana c'erano stati altri due casi di ragazzi positivi nel mio Comprensivo, fortunatamente con nessun contagio tra compagni di classe e insegnanti. In questo caso abbiamo fatto fare il tampone a 18 ragazzini, più una decina di insegnanti e due collaboratori scolastici. C'è stata una tempestiva comunicazione da parte di Sisp e Usca, molto attenti e veloci».

L'uso dei social è stato a dir poco utile in questa occasione, visto che grazie alle chat WhatsApp dei genitori, sono state spedite in pochissimo tempo le comunicazioni urgenti da attuare per il giorno dopo. «Sono felice che tutti siano risultati negativi e che a parte il ragazzo coinvolto, che resterà in isolamento domiciliare, potranno essere a scuola già da lunedì», oggi per chi legge.

Dunque, altri due casi di positività tra scolari della nostra provincia, registrati nella serata di sabato, ma per contro si sono registrati tutti esiti negativi nelle persone che erano vicine ai due ragazzi.

Marco Scarazzatti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA