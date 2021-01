I CONTROLLI

ROVIGO Una festa di compleanno in barba a tutti i divieti che si è concluso col botto: una pioggia di sanzioni per i ben 18 partecipanti, festeggiato compreso. È successo nel pomeriggio di domenica in un appartamento di appena 50 metri quadri tra soggiorno, bagno e due camere, al primo piano di in un condominio in via Cime di Lavaredo. Il ridotto spazio, così come i divieti, non hanno impedito un assembramento festoso per celebrare i 25 anni di uno dei due giovani inquilini. L'inevitabile confusione è però arrivata alle orecchie di più di una persona e alla sala operativa della Questura è giunta, alle 16.45, la segnalazione di musica ad alto volume e rumori molesti dall'appartamento.

L'INTERVENTO

Sul posto, insieme alle pattuglie della Squadra volanti, anche il comandante, il commissario capo Andrea Ambrosino. Subito individuato l'appartamento, hanno bussato alla porta e quando si è aperta, i poliziotti si sono trovati davanti 18 giovani nigeriani tra i 21 e i 35 anni, intenti a festeggiare, mangiando e bevendo superalcolici a profusione. Malgrado il numero considerevole di presenti, gli agenti sono riusciti a identificare tutti i presenti, tracciandone residenza e utenze telefoniche, scongiurando ogni possibile degenerazione della situazione, non così scontato visto che più d'uno dei presenti era visibilmente alticcio. Oltre a essere stati tutti sanzionati per aver violato il divieto di assembramento, per 16 dei 18 partecipanti alla festa in piena zona rossa è scattata la sanzione per aver violato il divieto di spostamento senza giustificato motivo. Fra questi 16, fra l'altro, tre sono risultati residenti in altro comune del Polesine, cinque addirittura in un'altra regione: due a Ferrara e uno a Bologna, uno in Campania a Caserta, e uno a Trento. Due partecipanti, invece, non avevano regolare residenza perché irregolari sul territorio nazionale e sono stati entrambi denunciati anche per la violazione delle norme in materia di immigrazione. In tutto, quindi il compleanno ha regalato 34 sanzioni e due denunce.

ALTRE SANZIONI

Non sono state le uniche sanzioni dell'ultimo fine settimana, perché anche i carabinieri hanno beccato qualcuno a non rispettare le misure imposte dall'emergenza. In particolare, sabato sono state sanzionate due persone in Basso Polesine perché trovate fuori dalla propria abitazione e non in grado di giustificare validamente il motivo del proprio spostamento.

F. Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA