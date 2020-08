I CONTROLLI

ROVIGO Tra i gruppi bersaglio dei tamponi obbligatori per chi abbia transitato o soggiornato all'estero, ci sono anche i lavoratori stagionali del settore agricolo, oltre agli operatori che prestano servizio di assistenza domiciliare ad anziani o a persone non autosufficienti. E così ieri i rappresentanti dell'Ulss 5 e delle associazioni locali del mondo dell'agricoltura hanno siglato una convenzione che punta allo screening degli stagionali. In media sono mille le persone attive in Polesine nella stagione di raccolta estiva, e circa 500 sono stranieri, provenienti in particolare dalla Romania.

Ora dunque «l'Ulss 5, sulla scorta dei dati forniti attraverso Coldiretti, Confagricoltura e Cia dalle aziende agricole locali, si attiva per andare sul luogo in cui si trovano i lavoratori, senza quindi farli spostare, per eseguire i tamponi a tutti: in questo modo - ha spiegato il direttore generale dell'azienda sanitaria polesana Antonio Compostella - i singoli lavoratori e le aziende avranno un'immediata fotografia in termini di rischio rispetto al coronavirus. I tamponi si ripeteranno dopo 8 giorni e successivamente ogni 30 giorni per i lavoratori che resteranno in Polesine più a lungo».

«La verifica periodica per la ricerca di eventuali casi positivi - ha aggiunto Compostella - è la condizione per realizzare un'azione di sicurezza collettiva, all'interno di una filiera particolarmente importante per l'economia locale, e perché queste persone restano sul territorio e interagiscono con la comunità».

LA CONVENZIONE

«L'idea della convenzione - ha precisato il presidente della Coldiretti Carlo Salvan - è nata due settimane fa, affinché le aziende agricole polesane potessero operare in tranquillità. Ora la raccolta agricola è al culmine. Davanti al proliferare di ordinanze ci siamo mossi verso l'Ulss per la gestione della situazione in massima sicurezza. L'idea, portata avanti da Coldiretti, è stata condivisa dalle altre associazioni del mondo agricolo nella consapevolezza dei temi della legalità e sicurezza. La convenzione è un punto di partenza, che puntiamo a far evolvere in nuove azioni. Lavoriamo insieme per garantire non solo cibo sicuro e di qualità, ma anche massima attenzione ai lavoratori e alla collettività polesana», ha concluso Salvan. «È un'iniziativa fondamentale - ha aggiunto il direttore di Confagricoltura Rovigo Massimo Chiarelli - perché se un lavoratore di un'azienda agricola risultasse positivo, tutto il lavoro si bloccherebbe. Stiamo lavorando perché questo non accada».

«Ci siamo subito aggregati perché con il rischio Covid - ha proseguito Giordano Aglio, presidente di Cia-Agricoltori italiani Rovigo - fermare un'azienda per 15-20 giorni significherebbe chiuderla. Infatti in questo periodo con redditi bassi, vorrebbe dire il collasso». Proprio ieri Coldiretti nazionale, sulla scorta delle esperienze che stanno portando a eseguire i tamponi agli stagionali che arrivano in Italia, ha chiesto di estendere queste nuove prassi in tutte le regioni, per consentire le attività di raccolta nel rispetto di ogni garanzia di sicurezza. Secondo l'associazione, in caso di mancanza di manodopera qualificata nel prosieguo della stagione di raccolta (a fronte di nuovi divieti di ingresso per rischio Covid), sarebbe utile pensare alla possibilità che quanti percepiscono ammortizzatori sociali, studenti e pensionati italiani potessero lavorare nei campi attraverso una semplificazione radicale del voucher agricolo.

N.Ast.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

