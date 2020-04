I CONTROLLI

ROVIGO «Sono andato a fare la spesa». Così ha risposto uno dei tanti fermati durante i controlli sul fronte del rispetto delle norme che limitano gli spostamenti. Peccato che fosse domenica. E che sia vietato agli esercizi commerciali, alimentari compresi, di tenere aperto nei giorni festivi. Effettivamente, però, l'uomo, di origini cinesi, che è stato fermato da una pattuglia della Squadra Volanti della Questura, attorno alle 15.25, in viale Porta Po, poco distante dal centro, non stava mentendo: sebbene non avesse alcuno scontrino che confermasse l'acquisto appena effettuato, il sacchetto contenente generi alimentari che ha mostrato agli agenti era frutto di una spesa appena effettuata. La la Polizia è riuscita comunque a risalire al negozio aperto: si trattava di un negozio di generi alimentari, gestito da cinesi, che aveva la porta aperta. All'interno, il titolare e un dipendente, entrambi di origini cinesi. Gli agenti hanno notato che il registratore di cassa era acceso e hanno così chiesto che venisse emesso lo scontrino di chiusura giornaliera. La ricevuta ha indicato che erano state effettuate, nella giornata di domenica, varie operazioni, per un ammontare di diverse decine di euro. Per questo la polizia ha così sanzionato i due presenti perché fuori di casa senza giustificato motivo, oltre che per non aver indossato mascherine e guanti protettivi. Per il titolare, anche la sanzione accessoria della chiusura dei locali per 5 giorni, oltre all'ulteriore sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una multa da 400 a 3mila euro.

IL BILANCIO

Nel complesso la polizia ha sanzionato in totale ben 20 persone su 50 controllate. È di 20 persone sanzionate anche il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri, a conferma di come la domenica sia stata particolarmente ostica per l'esplosione di voglia di libertà e normalità di una fetta sempre più consistente di persone, provate dalla lunga costrizione in casa, soprattutto genitori con figli piccoli. Senza contare che alla voglia di uscire si sono sommati messaggi contrastanti che hanno lasciato passare l'idea di un graduale allentamento delle maglie delle limitazioni che, nei fatti e nelle ordinanze, non trova riscontro. Così come non sembra essere stata ancora del tutto recepito l'obbligo di indossare la mascherina ogni volta che si esce di casa.

FRATELLI SPACCIATORI

Nel frattempo, ieri, si è celebrata l'udienza di convalida dell'arresto dei due fratelli portoviresi di 25 e 30 anni, arrestati giovedì sulla Provinciale 45 ad Adria e trovati con uno zainetto contenente 67 grammi di marijuana, con altri 300 grammi oltre a mezzo grammo di cocaina, un bilancino di precisione e 5mila euro in contanti saltati fuori dalla perquisizione domiciliare. Davanti al giudice per le indagini preliminari Raffaele Belvederi hanno ammesso quanto loro addebitato, compreso il possesso di un'ulteriore piccola quantità di droga sfuggita ai controlli. Anche per gli agenti della polizia locale di Rovigo è stato un fine settimana di controlli e sanzioni. Sabato sono state controllate 47 persone e ne sono state sanzionate due, mentre sono stati controllati 25 esercizi commerciali, con un caso che ha portato ad una sanzione. Ovvero, il dipendente del negozio non usava i dispositivi di protezione. Domenica, sono state invece controllate 31 persone e ne sono state sanzionate 7. In particolare, per attività motoria eseguita non nelle immediate vicinanze dell'abitazione e per la mancanza di mascherine, che vanno invece obbligatoriamente indossate quando si esce di casa.

F.Cam.

