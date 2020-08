I CONTROLLI

ROVIGO Massima attenzione, ma senza inasprimento dei controlli sulla movida. È la linea scelta dal sindaco Edoardo Gaffeo dopo il nuovo Dpcm che obbliga all'uso della mascherina dopo le 18, e fino alle 6 del mattino, anche nei luoghi dove prima non era prevista, come parchi pubblici e piazze. Misura rivolta soprattutto ai giovani, che in quelle ore solitamente frequentano il centro per aperitivi e altre forme di svago e che si accompagna alla chiusura delle discoteche. Questa volta però, a differenza delle settimane post-lockdown, l'Amministrazione non aumenterà i controlli durante l'ora dell'aperitivo e nel weekend, ma continuerà ad essere vigile nei confronti del rispetto dell'uso del dispositivo dopo le 18.

«In città spiega il sindaco Gaffeo i controlli della Polizia Locale sul corretto uso della mascherina si svolgeranno secondo le nuove disposizioni, in linea con quanto fatto finora». A controllare il rispetto dei Dpcm saranno vigili urbani e forze dell'ordine e non altre figure investite del ruolo di vigilantes. Fino a qualche mese fa, infatti, il Governo ipotizzava l'arruolamento da parte dei Comuni di un certo numero di guardiani della movida, ossia personale in congedo o beneficiari di reddito di cittadinanza, con il compito di controllare possibili assembramenti. L'idea non era affatto stata accolta di buon grado dal sindaco Gaffeo, scettico sul delicato ruolo di ordine pubblico che queste figure avrebbero dovuto svolgere in città. Durante l'estate, in particolare a Rovigo, le sanzioni per il mancato uso dei dispositivi nei luoghi chiusi, come uffici, bar e ristoranti sono state pochissime, segno che, in linea di massima i rodigini hanno comunque rispettato abbastanza le regole.

IMPENNATA DI CONTAGI

L'impennata dei contagi anche in Polesine, nelle ultime settimane, ha subìto un'impennata, dovuta principalmente al via-vai di vacanzieri dall'estero, in particolare giovani. Il Governo ha dunque introdotto l'utilizzo della mascherina anche all'aperto e ha ordinato la chiusura delle discoteche. Per chi non rispetta la nuova disposizione la legge prevede la stessa sanzione amministrativa comminata per chi non rispetta il divieto di assembramento, ossia una multa che, nei casi più gravi, può arrivare fino a 3mila euro. La nuova ordinanza ha fatto storcere il naso soprattutto alla fascia più giovane della popolazione che ironizza sulla limitazione dell'obbligo a una precisa fascia oraria. L'intenzione del Dpcm è in realtà quello di limitare il nuovo trend dei contagi dell'estate, in quanto l'età media dei positivi si è abbassata rispetto ai mesi scorsi e l'occasione del contagio è costituita per lo più dagli incontri serali nei locali della movida, luoghi che, per loro natura, favoriscono gli assembramenti.

PREFETTI COINVOLTI

La circolare del Viminale inviata ai prefetti comunica la necessaria stretta ai controlli e il coinvolgimento dei sindaci nella lotta ai contagi adottando misure di vigilanza, prevenzione e controllo ritenute più idonee a scongiurare la violazione delle predette prescrizioni. Alla stessa sanzione va incontro anche chi non rispetta il distanziamento sociale e il divieto di assembramento, sia nei luoghi chiusi che in quelli all'aperto come lungomari, parchi e piazze cittadine.

Roberta Merlin

